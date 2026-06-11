Dirigentes del PRO y del PJ condenaron los agravios a Alfredo Cornejo en las elecciones de la UNCuyo

alfredo cornejo increpado insultado uncuyo Captura de pantalla del momento en el que el gobernador Alfredo Cornejo es increpado por estudiantes de la UNCUyo.

Pradines remarcó además que Mendoza se ha caracterizado históricamente por una convivencia democrática que permite incluso que ex gobernadores circulen por espacios públicos e intercambien opiniones con los ciudadanos sin conflictos. "Eso es muy bueno para Mendoza y es algo que debemos preservar", agregó.

Su solidaridad se sumó a otras manifestaciones en contra de lo sucedido, como la que se conoció hace algunas horas de parte del radicalismo.

El PJ también condenó los abucheos a Cornejo

Por su parte, Alejandro Cazabán (PJ) también se solidarizó con el gobernador y rechazó las agresiones que sufrió Cornejo cuando se presentó a votar como graduado de la UNCuyo.

En un tramo de la entrevista, marcó: "Aprovecho para rechazar lo que le ocurrió a Cornejo".

Las declaraciones se dieron en medio de un clima político en el que también surgieron cuestionamientos al desempeño de la oposición provincial. En ese sentido, el dirigente apuntó contra el peronismo y sostuvo que atraviesa una etapa de debilitamiento político.

Alejandro Cazaban- 7D El peronista Alejandro Cazabán también rechazó el accionar de un grupo de estudiantes en la UNCUyo, cuando el gobernador Alfredo Cornejo ingresaba a participar de las elecciones para elegir a la nueva conducción.

Al referirse a la falta de cuestionamientos sobre algunas obras públicas, mencionó particularmente la ampliación del Metrotranvía. "Nadie dice nada. Hay silencio. Eso es una consecuencia del debilitamiento de una política que solo pensó en los cargos", afirmó en la mesa integrada por los periodistas Imazio, Rosana Villegas, Pablo Gerardi y Agustina Fiadino.

Consultado sobre la situación interna del justicialismo, Cazabán vinculó el resultado obtenido por el sector kirchnerista en las últimas elecciones partidarias con la falta de una conducción opositora sólida. También cuestionó la escasa presencia de voces críticas en la Legislatura provincial.

"Debería ocurrir algo ahí, pero no ocurre nada serio", expresó al referirse al rol que debería cumplir la oposición frente a los proyectos impulsados por la provincia, como el Metrotranvía.

Las declaraciones de ambos dirigentes se producen en momentos en que comienzan a delinearse los posicionamientos de los distintos espacios políticos de cara a los próximos desafíos electorales, pero también sobre un hecho de gravedad hacia la figura del máximo mandatario de Mendoza.