Un camillero admitió el crimen y abuso sexual de su bebé de 2 meses: le dieron prisión perpetua

maltrato infantil gustavo olguin 5.jpg El camillero condenado a prisión perpetua por el crimen.

El crimen de la bebé en Las Heras

Cerca de las 3 de la madrugada del 13 de agosto de 2023, Emma Olguín ingresó al Hospital Notti donde fue reanimada de un paro cardiorrespiratorio. Estuvo internada 2 días hasta que falleció. Desde un comienzo, los médicos de ese sanatorio pediátrico sospecharon que se trataba de un caso de maltrato infantil y notificaron a las autoridades judiciales.

Los profesionales de la salud detectaron que la bebé tenía distintos tipos de lesiones. Algunas eran graves e internas -como una hemorragia cerebral-, mientras que otras eran visibles a simple vista. Incluso detectaron rasgos de que había sido penetrada vaginal y analmente. La víctima del crimen hasta presentaba indicios de deshidratación.

maltrato infantil gustavo olguin 4.jpg El camillero condenado por el brutal crimen de su bebé de 2 meses.

Por el infanticidio ocurrido en el barrio Infanta de Las Heras estaban imputados sus progenitores: el camillero Gustavo Olguín (29) y su pareja, una farmacéutica de 26 años. Sin embargo, luego de varias batallas judiciales, la mujer fue sobreseída en junio de 2025. La acusación sostenía que la madre fue cómplice de la agresión que le propinó su pareja a la bebé, más allá de que estaba probado que el día de la muerte no se encontraba en su casa ya que había ido a una guardia hospitalaria por una neuralgia.

Finalmente el Cuerpo Médico Forense (CMF) indicó que la causa de muerte fue un zamarreo que sufrió Emma Olguín el mismo día del crimen y que no tenía lesiones de vieja data. También consta en la causa por el crimen que la mujer se preocupaba por la bebé y hasta que se notaba que estaba desesperada cuando llamó al 911 el díe del hecho.