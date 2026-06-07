Reelección en marcha: quiénes son los 10 intendentes que van por más y quiénes se bajan

Intendentes Gran Mendoza reelección Al menos 4 de los intendentes del Gran Mendoza parecen decididos a buscar la reeleción. Sólo duda el peronista de Lavalle, Edgardo González. Ilustración Diario UNO

Qué pasa en Las Heras, Luján, Godoy Cruz y Guaymallén

En Las Heras por ejemplo, el intendente Francisco Lo Presti parece tener el respaldo político para ser el candidato de Cambia Mendoza para mantenerse en su sillón. En algún momento sonó que el presidente de la Cámara de Diputados, Andrés Lombardi, pretendía dar la batalla interna, pero más tarde desde el entorno cercano del presidente de la UCR se encargaron de descartar esa posibilidad y anotarlo entre los que pueden competir por suceder a Alfredo Cornejo en la gobernación.

El lujanino Esteban Allasino parece uno de los más fortalecidos para sostenerse en el cargo. Es que el único intendente del PRO que se asoció con Cambia Mendoza viene de dar un batacazo en las últimas elecciones. Tanto es así que hoy de 10 concejales, 9 le responden políticamente a él. Y por tanto se posiciona cómodamente como número puesto para darle continuidad a su gestión.

Algo similar se da en Godoy Cruz, territorio históricamente radical, donde la UCR gobierna desde hace 27 años. Allí no se avizora opositor que complique las aspiraciones del intendente Diego Costarelli, quien bien puede repetir la casi tradición de sus antecesores: buscar la reelección y extender sus mandatos a 8 años.

En el entorno de Costarelli prefieren no hablar de candidaturas con tanta anticipación, y aseguran que en el tiempo que falta pueden darse varios escenarios políticos, dependiendo del éxito o no de la gestión de Javier Milei y su impacto en la economía del país. Sin embargo nadie se atrevería a negar que en la comuna creen que la gestión se afianzaría con otro mandato más.

En Guaymallén, Marcos Calvente tendrá dos frentes que atender. Por un lado una posible interna con su antecesor Marcelino Iglesias que conserva parte de su equipo dentro de la comuna y algo de la militancia que lo llevó a ser intendente, y por otro lado timonear el avance de la reforma del Acceso Este, que puede generarle una ola de quejas o de aplausos según cómo avance y cómo llegue al momento de la elección. Si tiene la muñeca política para defender la megaobra más importante de los últimos años, es muy probable que llegue fortalecido a las urnas.

En Lavalle asoma Righi

De todos los intendentes del Gran Mendoza, el peronista Edgardo González, intendente de Lavalle, prefiere no hablar de sus aspiraciones y evita blanquear si buscará o no la reelección.

Tal vez, porque en el pueblo ya todos comentan que el ex intendente Roberto Righi tiene intenciones de volver a la municipalidad.

Ese retorno significaría un peligro latente para la continuidad de González e incluso para las aspiraciones de algún radical que se ilusione por conquistar esa comuna, que gobierna el PJ desde hace más de 30 años.

La foto repetida en el Sur y el Valle de Uco

De no mediar grandes errores de gestión, todo hace suponer que las fotos de las candidaturas a intendentes serán las mismas tanto en el Valle de Uco, como en la zona Sur. Los 6 intendentes tienen chances de buscar un mandato más y parecen tentados a hacerlo.

De esos 6 departamentos, probablemente la madre de las batallas se dé en San Rafael. Es que si bien el intendente Omar Félix puede cómodamente conservar su cargo, porque legalmente puede buscar la reelección y dentro del PJ nadie parece atreverse a disputarle el sillón, en la vereda de enfrente hacen fila para competir.

Intendentes que buscan la reelección Los que se anotaron en la carrera para intendente en el 2027 en el Valle de Uco y el Sur provincial. Ilustración Diario UNO

Entre las anotadas está la vicegobernadora Hebe Casado, quien tiene el aval de Cambia Mendoza pero no está sola en esa puja. Si se mantiene en ese deseo, lo más probable es que tenga que ir a unas PASO al menos con tres radicales: Francisco Mondotte, quien dejó su cargo de director de Asuntos Gubernamentales del Ministerio de Gobierno de Mendoza justamente para preparar su candidatura; con el senador provincial Leonardo Yapur, quien también fue concejal de aquella comuna, y con el diputado provincial Franco Ambrosini.

Menos disputas parecen tener los intendentes de General Alvear y Malargüe. Al menos por estos días, ni el radical Alejandro Molero ni el peronista Celso Jaque parecen tener opositores que los inquieten.

Una situación idéntica se da en el Valle de Uco. Allí tanto el tunuyanino Emir Andraos, como sus vecinos Gustavo Aguilera de Tupungato, y Alejandro Morillas de San Carlos, aparecen con altas chances de continuar al frente de sus comunas.

Andraos tendría ordenado el PJ detrás suyo, y contaría con el aval de Martín Aveiro, a lo que suma que la UCR aún no decide con quién podría hacerle frente.

En San Carlos, el intendente Morillas que se sumó en las últimas elecciones a Cambia Mendoza, se sostiene por su gestión y se diferencia por ser de los pocos que levanta la voz, incluso contra socios políticos, cada vez que un reclamo salpica a su comuna. Hay que recordar que fue el primero en pedir que San Carlos no pierda el beneficio de Zona Fría, y hasta se reunió con los senadores nacionales para trasladarles el pedido.

El tupungatino Gustavo Aguilera parece tener allanado el camino a la reelección. Hasta el momento no aparece en el horizonte un opositor con chances de arrebatarle esa posibilidad. Sólo hay quienes aseguran que su antecesor, Gustavo Soto, tendría intenciones de volver, pero ante la consulta de Diario UNO, el ex jefe comunal evitó confirmar esa aspiración.

Quiénes son los dos históricos intendentes que no quieren la reelección

Los experimentados jefes comunales de Junín, Mario Abed, y el de Rivadavia, Ricardo Mansur, tienen algo en común: ninguno pretende la reeleción.

asamblea legislativa 1 de mayo legislatura Mario Abed El intendente de Junín, Mario Abed, estaría decidido a no buscar una reelección y sí acompañar a un sucesor de su equipo de gobierno. Foto: Martín Pravata/ Diario UNO

A pesar de que están habilitados a hacerlo, están decididos a elegir un sucesor que le dé continuidad a su gestión.

"Tengo decidido no presentarme para una reelección. En Sembrar (su partido político departamental) tenemos jóvenes muy bien preparados, con conceptos muy claros para hacer crecer y defender a nuestro departamento", contestó Mansur a la consulta de este diario, pero no dio nombres propios.

En su comuna sí parece crecer un radical dispuesto a dar la pelea: Hernán Amat, el director de Relaciones con la Comunidad del Ministerio de Seguridad que contaría con el aval de Cambia Mendoza para competir en tierras rivadavienses.

En Junín, en cambio ya asoman al menos tres correligionarios de Abed e integrantes de su equipo, con chances de sucederlo: el concejal Mario Ana, el senador David Sáez y el secretario de Obras, Mariano Morón.