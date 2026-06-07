Tragedia inesperada: el accidente doméstico que provocó la muerte de un niño de 15 meses

Niño de un año muere tras sufrir un grave accidente doméstico

El impacto fue de tal magnitud que la estructura de cristal cedió, provocando heridas cortantes de extrema gravedad en la zona del cuello del niño.

Ante la gravedad de la situación y la abundante pérdida de sangre, el padre del niño lo tomó de inmediato entre sus brazos y salió a la vía pública en un grito desesperado de auxilio. En ese instante, la lluvia desatada en Catamarca provocó que haya poca gente, aumentando la desesperación.

Una ambulancia del sistema de emergencias se hizo presente en el lugar en contados minutos. Sin embargo, a pesar del enorme esfuerzo de los vecinos y del personal actuante, al momento de ser examinado por los profesionales de salud, se constató que el pequeño ya no presentaba signos vitales.

morgue catamarca

El fiscal Laureano Palacios tomó las riendas del caso y dictó las directivas de rigor para resguardar la escena y esclarecer las circunstancias exactas del hecho, ordenando el traslado del cuerpo a la morgue judicial.

La autopsia confirmó la causa de muerte del bebé

El informe forense sobre el cuerpo del niño de un año y tres meses determinó que el deceso se produjo por un shock hipovolémico luego de las heridas provocadas. Luego de los resultados, se autorió la entrega del cuerpo a sus padres.

La comunidad entera de Catamarca permanece conmovida por este desgarrador accidente que vuelve a poner el foco en la prevención con los niños y la integración de materiales de vidrio en una vivienda.