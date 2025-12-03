Los destrozos en imágenes: así dejaron los alumnos de 5° año el interior del colegio Santa María

La institución impuso severas medidas para 115 alumnos de 5° año debido a los graves disturbios que provocaron. Estos incidentes incluyeron desobediencia a las autoridades, daños materiales significativos en aulas y producciones académicas, y la entonación de cánticos ofensivos dirigidos al director.

daños colegio santa maria 3

Como respuesta a los actos de vandalismo y falta de respeto, el colegio emitió una resolución excepcional. Esta medida combina penalidades disciplinarias directas con un riguroso plan intensivo de reparación de daños. La acción busca no solo castigar las transgresiones, sino también fomentar la reflexión y la responsabilidad en los estudiantes implicados. La Universidad Champagnat aclaró que se trata de una intervención extraordinaria que no sentará precedente.

daños colegio santa maria 4

Cuál fue la sanción a los alumnos del Colegio Santa María

La sanción principal consiste en la aplicación de 20 amonestaciones a cada alumno identificado. Sin embargo, se estableció un mecanismo de reducción de la pena: solo podrán bajar las amonestaciones a 14 si completan un plan correctivo. Este plan exige el cumplimiento estricto de una semana de actividades comunitarias, tareas educativas específicas y talleres de convivencia, además de superar un coloquio formativo previsto para febrero.

daños colegio santa maria

Adicionalmente, se confirmó que las familias de los alumnos deberán cubrir el costo total de la reparación de todos los daños materiales ocasionados a la infraestructura del colegio Santa María.