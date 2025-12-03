Los destrozos en imágenes: así dejaron los alumnos de 5° año el interior del colegio Santa María

Un jueves caótico se vivió en el colegio Santa María, ubicado en Godoy Cruz, luego de que un centenar de alumnos del último año de la secundaria generaron importantes daños en el interior de la institución en su último día de clases. Por el hecho, esos estudiantes quedaron libres y ahora deberán hacer diversas actividades si no quieren repetir de año.
Según la primera información que trascendió, los destrozos se generaron luego de que las autoridades del colegio le prohibieran asistir a la institución al día siguiente, tras los festejos del UUD (último último día), que iba a ser el viernes.
En ese contexto es que se generaron destrozos en varias aulas del colegio secundario ubicado en la misma sede de la Universidad Champagnat. Esto motivó las graves sanciones disciplinarias por parte de los directivos.
La institución impuso severas medidas para 115 alumnos de 5° año debido a los graves disturbios que provocaron. Estos incidentes incluyeron desobediencia a las autoridades, daños materiales significativos en aulas y producciones académicas, y la entonación de cánticos ofensivos dirigidos al director.
Como respuesta a los actos de vandalismo y falta de respeto, el colegio emitió una resolución excepcional. Esta medida combina penalidades disciplinarias directas con un riguroso plan intensivo de reparación de daños. La acción busca no solo castigar las transgresiones, sino también fomentar la reflexión y la responsabilidad en los estudiantes implicados. La Universidad Champagnat aclaró que se trata de una intervención extraordinaria que no sentará precedente.
Cuál fue la sanción a los alumnos del Colegio Santa María
La sanción principal consiste en la aplicación de 20 amonestaciones a cada alumno identificado. Sin embargo, se estableció un mecanismo de reducción de la pena: solo podrán bajar las amonestaciones a 14 si completan un plan correctivo. Este plan exige el cumplimiento estricto de una semana de actividades comunitarias, tareas educativas específicas y talleres de convivencia, además de superar un coloquio formativo previsto para febrero.
Adicionalmente, se confirmó que las familias de los alumnos deberán cubrir el costo total de la reparación de todos los daños materiales ocasionados a la infraestructura del colegio Santa María.