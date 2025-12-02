Más de 100 alumnos de 5° año del colegio Santa María se quedaron libres por cometer disturbios

Se confirmó que la institución aplicará 20 amonestaciones a cada alumno identificado y que solo podrán reducirse a 14 si completan, sin fallas, una semana de actividades comunitarias, tareas educativas, talleres de convivencia y un coloquio formativo en febrero. Además, se cobrará a las familias el costo total de los daños ocasionados. La universidad aclaró que es una intervención extraordinaria y que no sentará precedente.

colegio Santa María daños 1 Así dejaron las aulas los estudiantes sancionados en el colegio Santa María.

Qué pasó en la escuela y por qué se llegó a una medida inédita

La resolución interna N°065-REC-2025 describe un cuadro de “seria alteración del orden institucional” ocurrido el 27 de noviembre. Según el Consejo Escolar, hubo roturas de mobiliario, daños en instalaciones y en trabajos de estudiantes universitarios de la Facultad de Informática y Diseño. El documento también señala insultos y expresiones agraviantes hacia las autoridades escolares, junto con la negativa de los jóvenes a acatar órdenes directivas.

El colegio calificó estas conductas como faltas graves y muy graves según el Reglamento de Convivencia.

Los 115 alumnos de 5° año recibieron 20 amonestaciones. El reglamento establece que, al alcanzar ese número, los alumnos pierden la regularidad y debe rendir todas las materias como libres.

La única vía para evitarlo es completar la totalidad del plan reparador: asistencia perfecta, puntualidad estricta, uniforme obligatorio, celulares guardados y cero incidentes nuevos. Cualquier incumplimiento anula el beneficio.

Cinco días de trabajo y aprendizaje obligatorio para no quedar libres

Entre el 12 y el 18 de diciembre, los estudiantes deberán asistir de 8 a 12.30 para realizar actividades de limpieza profunda, ambientación para los ingresantes de primer año, diseño de juegos sin tecnología, proyectos de convivencia y acciones solidarias.

También habrá talleres de reflexión, armado de materiales para nivel inicial y primaria, y un desayuno institucional con el personal de limpieza y mantenimiento, acompañado de cartas de disculpas.

Además del trabajo de diciembre, la resolución exige que en febrero todos los alumnos rindan un coloquio sobre normas de convivencia, responsabilidades, reglamento escolar y marco legal.

La aprobación es requisito indispensable para acceder a la reducción de amonestaciones.

Colegio Santa María daños 3 Los alumnos rompieron carpetas y también los trabajos de estudiantes universitarios. Los tendrán que pagar. Foto: Matías Pascualetti

Las familias deberán pagar los daños producidos por sus hijos

El área de Mantenimiento, el Departamento de Sistemas y la Facultad de Informática y Diseño realizarán una valuación técnica de los daños. Luego, la Tesorería imputará esos costos en la factura mensual de cada familia involucrada.

El reglamento vigente prevé esta responsabilidad económica y la institución decidió aplicarla sin excepciones.

Por su parte, el Rectorado remarcó que esta intervención tiene carácter excepcional y que no podrá ser usada como modelo o referencia en futuras medidas disciplinarias. Según el documento, la gravedad de los daños ocasionados por los alumnos obligó al colegio a adoptar una respuesta que combine sanción, reparación y formación.