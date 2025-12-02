Niños abandonados y encerrados por su mamá: pasaron tres días sin comer y fueron rescatados justo a tiempo

Ante el cuadro crítico de los menores, los efectivos en primera instancia adquirieron alimentos de primera necesidad para brindar asistencia inmediata, como así también dieron intervención al gabinete interdisciplinario policial de esa jurisdicción.

Niños encerrados fueron entregados a su tía

En medio del operativo los agentes se lograron contactar con la Mary Graciela R. (26), tía de los niños, “quien se hizo presente en el lugar y manifestó desconocer la situación en la que se encontraban sus sobrinos”.

Ante la situación, se procedió a la entrega de los menores a su tía para guarda y custodia responsable, hasta tanto se definan nuevas medidas del sistema de protección.

En paralelo que se realizaron entrevistas con los vecinos, quienes coincidieron en que la situación detectada sería habitual y que la madre los dejaría solos, encerrados y sin alimentos durante varios días.

En ese contexto, se requirió la intervención del equipo de Asistentes Sociales de la Municipalidad de Oberá, que fue activado para el abordaje del grupo familiar y el seguimiento institucional del caso.

La causa fue informada al Juzgado y organismos provinciales competentes para la continuidad de las investigaciones y el resguardo integral de los menores.