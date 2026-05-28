Un estudio de la UBA mostró cómo está Mendoza en cuanto a mala nutrición infantil y sobrepeso

El sobrepeso, la mala nutrición infantil y los problemas de crecimiento en niños no son conceptos contradictorios. Por el contrario, un estudio realizado por investigadores de la Universidad de Buenos Aires (UBA) demuestra cómo pueden convivir dentro de una misma población, una misma familia e incluso una misma persona.
Este fenómeno se denomina “doble carga de malnutrición” y describe la coexistencia entre el sobrepeso y problemas vinculados a la desnutrición, como el retraso del crecimiento infantil. Según los especialistas, se trata de una problemática cada vez más frecuente en países de ingresos medios y bajos.
Los datos surgieron de una investigación liderada por la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UBA, que construyó por primera vez un mapa argentino de doble carga de malnutrición. El trabajo abarcó a casi un millón de niñas y niños menores de 5 años atendidos en más de 7.000 centros de salud públicos de todo el país.
En ese mapa, Mendoza aparece en una situación intermedia, aunque con diferencias visibles entre departamentos. Las zonas del sur provincial muestran colores más oscuros, que representan mayores niveles de doble carga de malnutrición.
Un mapa que muestra desigualdades nutricionales
La investigación fue realizada por un equipo de Exactas UBA encabezado por Gerardo Cueto, investigador del Conicet y responsable del Grupo de Bioestadística Aplicada.
Para elaborar el estudio, los especialistas analizaron datos antropométricos, es decir, peso y talla de niños menores de 5 años registrados en centros de salud públicos. Con esa información construyeron primero un mapa de retraso del crecimiento y luego otro de sobrepeso infantil.
El paso siguiente fue combinar ambas variables en un mismo análisis territorial mediante modelos matemáticos espaciales. Así lograron construir el primer mapa argentino que muestra cómo se distribuye la doble carga de malnutrición en más de 500 jurisdicciones del país.
Según explicaron los investigadores, las zonas más oscuras del mapa indican una mayor proporción de niños afectados por esta problemática.
La nutrición de los niños mendocinos por departamentos
Aunque Mendoza no aparece entre las regiones más comprometidas del país, el mapa sí deja ver contrastes importantes dentro de la provincia.
Los departamentos del sur mendocino son los que presentan tonos más oscuros, es decir con más problemas de nutrición y sobrepeso en niños, mientras que otras zonas muestran niveles moderados o más bajos. Esa diferencia territorial es justamente uno de los puntos centrales del trabajo.
“La observación del mapa pone de manifiesto importantes disparidades regionales”, señala el informe publicado por los investigadores.
El estudio indica además que las áreas con mayor proporción de doble carga de malnutrición se concentran principalmente en el sudoeste de la Patagonia y en regiones del centro y norte argentino.
Mucho más que falta de comida
Los autores remarcan que la malnutrición ya no puede entenderse solamente como falta de alimentos. El fenómeno también está relacionado con cambios en la alimentación y en los hábitos de vida ocurridos durante las últimas décadas.
El avance de los alimentos ultraprocesados, el aumento del sedentarismo y las desigualdades económicas hicieron que en sectores muy desfavorecidos se sumen problemas de crecimiento infantil con altos niveles de sobrepeso.
Por eso, los investigadores sostienen que ambas problemáticas no deben tratarse por separado. La idea de “doble carga de malnutrición” surgió justamente para explicar que obesidad y desnutrición pueden compartir causas estructurales comunes.
“Lo que muestra el mapa es una cuantificación espacial de la inequidad”, explicó Cueto.
Un estudio para orientar políticas públicas
Los investigadores consideran que el mapa puede transformarse en una herramienta útil para definir políticas públicas de salud más precisas y basadas en evidencia.
“En un país justo, el mapa debería verse homogéneo, sin manchas y sin zonas peores o mejores”, sostuvo Cueto al analizar los resultados.
El estudio representa además una primera etapa de investigación. Ahora el equipo busca identificar cuáles son las variables sociales, económicas y ambientales que explican por qué algunas zonas aparecen más afectadas que otras.
El paper fue publicado en la revista científica Spatial and Spatio-temporal Epidemiology.
Fuente: Portal científico NexCiencia (Servicio de Información sobre Ciencia, Tecnología y Política Científica Argentina).