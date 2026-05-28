Un estudio de la UBA mostró cómo está Mendoza en cuanto a mala nutrición infantil y sobrepeso

mapa de sobrepeso y malnutrición en Argentina El mapa creado por la UBA que combina problemas de crecimiento con sobrepeso y mala nutrición.

En ese mapa, Mendoza aparece en una situación intermedia, aunque con diferencias visibles entre departamentos. Las zonas del sur provincial muestran colores más oscuros, que representan mayores niveles de doble carga de malnutrición.

Un mapa que muestra desigualdades nutricionales

La investigación fue realizada por un equipo de Exactas UBA encabezado por Gerardo Cueto, investigador del Conicet y responsable del Grupo de Bioestadística Aplicada.

Para elaborar el estudio, los especialistas analizaron datos antropométricos, es decir, peso y talla de niños menores de 5 años registrados en centros de salud públicos. Con esa información construyeron primero un mapa de retraso del crecimiento y luego otro de sobrepeso infantil.

El comedor infantil de la calle Talcahuano funciona hace 32 años. Recibe a 85 niños y 5 abuelos 5 días en la semana. Foto: Paulo Páez/ Diario UNO Aunque Mendoza no se encuentra entre las zonas más comprometidas del país en cuanto a malnutrición infantil, sí se notan desigualdades según ubicación geografica.

El paso siguiente fue combinar ambas variables en un mismo análisis territorial mediante modelos matemáticos espaciales. Así lograron construir el primer mapa argentino que muestra cómo se distribuye la doble carga de malnutrición en más de 500 jurisdicciones del país.

Según explicaron los investigadores, las zonas más oscuras del mapa indican una mayor proporción de niños afectados por esta problemática.

La nutrición de los niños mendocinos por departamentos

Aunque Mendoza no aparece entre las regiones más comprometidas del país, el mapa sí deja ver contrastes importantes dentro de la provincia.

Los departamentos del sur mendocino son los que presentan tonos más oscuros, es decir con más problemas de nutrición y sobrepeso en niños, mientras que otras zonas muestran niveles moderados o más bajos. Esa diferencia territorial es justamente uno de los puntos centrales del trabajo.

“La observación del mapa pone de manifiesto importantes disparidades regionales”, señala el informe publicado por los investigadores.

El estudio indica además que las áreas con mayor proporción de doble carga de malnutrición se concentran principalmente en el sudoeste de la Patagonia y en regiones del centro y norte argentino.

Mucho más que falta de comida

Los autores remarcan que la malnutrición ya no puede entenderse solamente como falta de alimentos. El fenómeno también está relacionado con cambios en la alimentación y en los hábitos de vida ocurridos durante las últimas décadas.

El avance de los alimentos ultraprocesados, el aumento del sedentarismo y las desigualdades económicas hicieron que en sectores muy desfavorecidos se sumen problemas de crecimiento infantil con altos niveles de sobrepeso.

Por eso, los investigadores sostienen que ambas problemáticas no deben tratarse por separado. La idea de “doble carga de malnutrición” surgió justamente para explicar que obesidad y desnutrición pueden compartir causas estructurales comunes.

“Lo que muestra el mapa es una cuantificación espacial de la inequidad”, explicó Cueto.

Un estudio para orientar políticas públicas

Los investigadores consideran que el mapa puede transformarse en una herramienta útil para definir políticas públicas de salud más precisas y basadas en evidencia.

“En un país justo, el mapa debería verse homogéneo, sin manchas y sin zonas peores o mejores”, sostuvo Cueto al analizar los resultados.

El estudio representa además una primera etapa de investigación. Ahora el equipo busca identificar cuáles son las variables sociales, económicas y ambientales que explican por qué algunas zonas aparecen más afectadas que otras.

El paper fue publicado en la revista científica Spatial and Spatio-temporal Epidemiology.

Fuente: Portal científico NexCiencia (Servicio de Información sobre Ciencia, Tecnología y Política Científica Argentina).