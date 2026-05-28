Marcha atrás: el empleo no sufrirá un "apocalipsis" por la IA, dice ahora el dueño de Chat GPT

Las estimaciones técnicas de la empresa se cumplieron desde el lanzamiento de Chat GPT en el año 2022. Sin embargo, las consecuencias sociales y económicas mostraron un camino diferente al esperado. Altman admitió su agrado por equivocarse en este aspecto específico.

El ejecutivo pensaba que las tareas administrativas iniciales sufrirían una reducción drástica para este momento. El temor generalizado sobre el fin de múltiples profesiones dio paso a un escenario mucho más estable y seguro.

El cambio de pensamiento sobre el empleo

El dueño de la firma tecnológica explicó los motivos del cambio en sus expectativas. La experiencia acumulada demostró que el avance de la inteligencia artificial convive con las tareas humanas sin destruirlas por completo.

El creador de la herramienta digital confesó que la discusión previa sobre los riesgos laborales resultaba necesaria en su momento. A pesar de la estabilidad actual, diversas corporaciones internacionales como Amazon y HSBC anunciaron reemplazos puntuales de personal mediante sistemas automatizados.

La actualidad financiera de OpenAI transcurre en paralelo a estas discusiones sobre el empleo global. La compañía tecnológica prepara su salida confidencial a la bolsa de valores de Estados Unidos.

Los reportes financieros indican la búsqueda de una valoración de mercado cercana al billón de dólares. Los planes comerciales avanzan con fuerza mientras la sociedad debate el alcance real de las nuevas herramientas de software en las oficinas.

ia empleo El "apocalipsis" que Altman había predicho para los empleos de oficina no ocurrió, y parece que no ocurrirá por un tiempo.

El valor de las interacciones humanas

El análisis detallado de las actividades laborales diarias modificó la perspectiva de Sam Altman sobre el futuro del trabajo. Los procesos de automatización demostraron que existe un componente social insustituible en la mayoría de las profesiones actuales.

El empresario intentó delegar la respuesta de sus correos electrónicos y mensajes de Slack en un sistema autónomo. La prueba piloto fracasó debido a la necesidad de mantener un contacto genuino entre las personas.

La interacción personal frena el avance de la inteligencia artificial en los puestos clave de las organizaciones. El contacto directo con los clientes y los compañeros de tareas sostiene la estructura de los puestos administrativos.

Las empresas del sector tecnológico moderaron sus discursos alarmistas ante la evidencia del mercado. Los empleados mantienen su relevancia gracias a las capacidades humanas que las máquinas no logran replicar en el corto plazo.