Con un marcado sentido federal al intervenir más de 40 constitucionalistas de todo el país, se realizaron en la UBA (Universidad de Buenos Aires) tres jornadas de debate en el marco del cumplimiento de los 20 años de las Jornadas Interuniversitarias de Derecho Constitucional.
Con protagonismo mendocino se cumplieron 20 años de Jornadas Interuniversitarias de Derecho Constitucional en la UBA
El profesor Víctor Ibañez fue uno de sus organizadores. Participaron Alejandro Pérez Hualde, María Gabriela Ábalos y se hizo especial referencia al profesor Carlos Alberto Egües. Intervinieron constitucionalistas mendocinos
Quien dio detalles a Diario UNO de lo realizado en estos debates, de mucha trascendencia respecto del derecho constitucional, fue Víctor Ibañez Rosaz, secretario letrado y director de Asuntos Contenciosos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
La sede fue la Facultad de Derecho de la UBA y las jornadas se extendieron durante tres días en los que se desarrolló el tema “Límites constitucionales al activismo judicial”.
20 años de Jornadas Interuniversitarias de Derecho Constitucional
Este encuentro académico tuvo un especial significado institucional pues se cumplieron 20 años desde la realización de la primera edición que fue en la Universidad de Concepción del Uruguay, provincia de Entre Ríos en 2005.
A lo largo de estas dos décadas las Jornadas Interuniversitarias se consolidaron como un ámbito de referencia para el diálogo riguroso en torno a los principales desafíos del derecho constitucional, convocando de manera sostenida a docentes, investigadores y profesionales de universidades de todo el país.
El espíritu inicial que motivó a quienes les dieron nacimiento -los profesores Víctor Enrique Ibañez Rosaz (UNCuyo), Alberto Spota (h) (UBA) y Jorge Orgaz (UNCordoba)- fue el de convocar y dar espacio de participación a jóvenes profesores de todas las provincias argentinas para cumplir con el mandato federal sobre el que se asienta nuestra Constitución, y en todos los casos tratar los temas centrales que propone la dinámica constitucional, garantizando el debate entre pares.
En esta edición aniversario se debatió acerca del eje temático: “Límites constitucionales al activismo judicial”, cuestión de indiscutible actualidad y central relevancia para el constitucionalismo contemporáneo y contó con la presencia de mas de 40 panelistas, todos ellos constitucionalistas procedentes de todo el país, que a lo largo de veinte años acompañaron cada edición.
Destacó Ibañez que fue "muy importante pues tomaron parte profesores de todo el país que debatieron sobre las consignas que impulsamos desde hace 20 años, con relación a la importancia de la división de poderes y el federalismo".
En la jornada de apertura se hizo la presentación de la recopilación de la obra de Alberto A. Spota (p) en el libro “Estudios de Derecho Constitucional y Político”, a cargo de los reconocidos constitucionalistas Alberto Dalla Via, Marcela Basterra (ambos profesores titulares de Derecho Constitucional de la UBA) y Pamela Bisserier.
En estos debates intervino el prestigioso docente mendocino Alejandro Pérez Hualde, que fue uno de los que apoyaron esta iniciativa hace 20 años, lo mismo que Carlos Egües, quien no pudo asistir pero sí se hizo mención a su respaldo.
Entre los panelistas hubo otros tres importantes constitucionalistas de Mendoza; María Gabriela Ábalos, Nicolás Egües y Mariano Domínguez.
Víctor Ibañez concluyó que fueron jornadas exitosas por la calidad y prestigio de los panelistas y por la amplia participación de jóvenes docentes e investigadores relacionados con el derecho constitucional.