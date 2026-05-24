Con protagonismo mendocino se cumplieron 20 años de Jornadas Interuniversitarias de Derecho Constitucional en la UBA

jornada de derecho constitucional victor ibañez1 En la mesa, Pablo Luis Manili, profesor titular de Derecho Constitucional de la UBA. A un costado, Víctor Ibañez.

20 años de Jornadas Interuniversitarias de Derecho Constitucional

Este encuentro académico tuvo un especial significado institucional pues se cumplieron 20 años desde la realización de la primera edición que fue en la Universidad de Concepción del Uruguay, provincia de Entre Ríos en 2005.

A lo largo de estas dos décadas las Jornadas Interuniversitarias se consolidaron como un ámbito de referencia para el diálogo riguroso en torno a los principales desafíos del derecho constitucional, convocando de manera sostenida a docentes, investigadores y profesionales de universidades de todo el país.

El espíritu inicial que motivó a quienes les dieron nacimiento -los profesores Víctor Enrique Ibañez Rosaz (UNCuyo), Alberto Spota (h) (UBA) y Jorge Orgaz (UNCordoba)- fue el de convocar y dar espacio de participación a jóvenes profesores de todas las provincias argentinas para cumplir con el mandato federal sobre el que se asienta nuestra Constitución, y en todos los casos tratar los temas centrales que propone la dinámica constitucional, garantizando el debate entre pares.

En esta edición aniversario se debatió acerca del eje temático: “Límites constitucionales al activismo judicial”, cuestión de indiscutible actualidad y central relevancia para el constitucionalismo contemporáneo y contó con la presencia de mas de 40 panelistas, todos ellos constitucionalistas procedentes de todo el país, que a lo largo de veinte años acompañaron cada edición.

jornada de derecho constitucional victor ibañez3 Presentación de panel de del libro de Alberto Spota: Pamela Bisserier, Alberto Dalla Via, Marcela Basterra y Marcelo López Alfonsín, profesor de Derecho Constitucional de la UBA.

Destacó Ibañez que fue "muy importante pues tomaron parte profesores de todo el país que debatieron sobre las consignas que impulsamos desde hace 20 años, con relación a la importancia de la división de poderes y el federalismo".

En la jornada de apertura se hizo la presentación de la recopilación de la obra de Alberto A. Spota (p) en el libro “Estudios de Derecho Constitucional y Político”, a cargo de los reconocidos constitucionalistas Alberto Dalla Via, Marcela Basterra (ambos profesores titulares de Derecho Constitucional de la UBA) y Pamela Bisserier.

En estos debates intervino el prestigioso docente mendocino Alejandro Pérez Hualde, que fue uno de los que apoyaron esta iniciativa hace 20 años, lo mismo que Carlos Egües, quien no pudo asistir pero sí se hizo mención a su respaldo.

Entre los panelistas hubo otros tres importantes constitucionalistas de Mendoza; María Gabriela Ábalos, Nicolás Egües y Mariano Domínguez.

Víctor Ibañez concluyó que fueron jornadas exitosas por la calidad y prestigio de los panelistas y por la amplia participación de jóvenes docentes e investigadores relacionados con el derecho constitucional.