Milei prepara un recibimiento especial para la Selección y evalúa dos opciones para la vuelta al país

La primera opción contempla que el plantel llegue a la Casa Rosada para saludar desde el histórico balcón hacia la Plaza de Mayo. De concretarse, Javier Milei no compartiría ese momento con los futbolistas, ya que la idea oficial es dejar el edificio a disposición de la delegación para evitar cualquier utilización política de la celebración.

La segunda alternativa consiste en organizar una caravana con un recorrido especialmente diagramado hasta el Obelisco, aunque ese esquema dependerá de las condiciones de seguridad y de la magnitud de la convocatoria popular. Las autoridades nacionales mantienen conversaciones con el Gobierno porteño, fuerzas federales y la AFA para definir cuál será el dispositivo más adecuado.

Buscan evitar lo ocurrido tras Qatar 2022

Uno de los principales objetivos del operativo es evitar que se repitan las complicaciones logísticas que se produjeron durante los festejos del título obtenido en Qatar, cuando millones de personas salieron a las calles y el recorrido del micro de la Selección debió ser interrumpido por razones de seguridad.

Por ese motivo, el Gobierno nacional y la AFA trabajan en distintos escenarios para definir el traslado del plantel desde el aeropuerto y el lugar donde podrá tomar contacto con los hinchas, en un operativo que será ajustado de acuerdo con el resultado de la final y el horario de regreso de la delegación.

Buenos Aires colapsó ante la llegada de la Selección argentina campeona del mundo en el 2022. Foto: NA

Milei verá la final desde Olivos

En paralelo, Javier Milei confirmó que no viajará a Estados Unidos para presenciar la final. El Presidente aseguró que mantendrá la cábala que sostuvo durante todo el Mundial y seguirá el partido desde la Quinta de Olivos junto a Karina Milei.

La decisión implica que, independientemente del resultado deportivo, el mandatario recién participará de las actividades oficiales cuando la Selección argentina emprenda el regreso al país.