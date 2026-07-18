Mientras la Selección Argentina se prepara para disputar la final del Mundial 2026 frente a España, el gobierno nacional ya trabaja en el operativo para recibir a la Scaloneta una vez que regrese al país.
Milei prepara un recibimiento especial para la Selección y evalúa dos opciones para la vuelta al país
El gobierno diseña el operativo para recibir a la Selección tras la final del Mundial. Analizan un saludo desde la Casa Rosada o una caravana hasta el Obelisco
Según trascendió desde la Casa Rosada, el presidente Javier Milei sigue de cerca la organización del recibimiento junto a su hermana y secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y funcionarios del área de Seguridad. La intención es evitar los inconvenientes registrados tras la consagración en Qatar 2022, cuando la multitud obligó a suspender la caravana prevista por Buenos Aires.
Las dos alternativas que analiza el Gobierno para la llegada de la Selección
Por estas horas, el Ejecutivo evalúa dos esquemas principales para el regreso de la delegación argentina.
La primera opción contempla que el plantel llegue a la Casa Rosada para saludar desde el histórico balcón hacia la Plaza de Mayo. De concretarse, Javier Milei no compartiría ese momento con los futbolistas, ya que la idea oficial es dejar el edificio a disposición de la delegación para evitar cualquier utilización política de la celebración.
La segunda alternativa consiste en organizar una caravana con un recorrido especialmente diagramado hasta el Obelisco, aunque ese esquema dependerá de las condiciones de seguridad y de la magnitud de la convocatoria popular. Las autoridades nacionales mantienen conversaciones con el Gobierno porteño, fuerzas federales y la AFA para definir cuál será el dispositivo más adecuado.
Buscan evitar lo ocurrido tras Qatar 2022
Uno de los principales objetivos del operativo es evitar que se repitan las complicaciones logísticas que se produjeron durante los festejos del título obtenido en Qatar, cuando millones de personas salieron a las calles y el recorrido del micro de la Selección debió ser interrumpido por razones de seguridad.
Por ese motivo, el Gobierno nacional y la AFA trabajan en distintos escenarios para definir el traslado del plantel desde el aeropuerto y el lugar donde podrá tomar contacto con los hinchas, en un operativo que será ajustado de acuerdo con el resultado de la final y el horario de regreso de la delegación.
Milei verá la final desde Olivos
En paralelo, Javier Milei confirmó que no viajará a Estados Unidos para presenciar la final. El Presidente aseguró que mantendrá la cábala que sostuvo durante todo el Mundial y seguirá el partido desde la Quinta de Olivos junto a Karina Milei.
La decisión implica que, independientemente del resultado deportivo, el mandatario recién participará de las actividades oficiales cuando la Selección argentina emprenda el regreso al país.
En pocas palabras
- Gobierno prepara recibimiento: Se diseña el operativo para recibir a la Selección Argentina tras la final del Mundial.
- Dos opciones analizadas: Se evalúa un saludo desde la Casa Rosada o una caravana hasta el Obelisco.
- Evitar inconvenientes: Se busca prevenir complicaciones logísticas como las ocurridas tras Qatar 2022.