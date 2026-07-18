La Selección argentina entrenó bajo la lluvia y Lionel Scaloni delineó al equipo que enfrentará a España

Gonzalo Montiel es una de las incógnitas en el mediocampo. En la práctica de fútbol entró entre los posibles titulares.

En el caso de la defensa, en el lateral izquierdo estará Nicolás Tagliafico, que viene de tener una actuación impresionante y gran despliegue físico contra Inglaterra, mientras que la zaga central estará conformada por los inamovibles Lisandro Martínez y Cristian Romero. La primera incógnita estaría en el lateral derecho, donde una decisión táctica puede decidir entre Nahuel Molina o Gonzalo Montiel, ambos de discreta actuación en esta cita mundialista.

En mediocampo, no hay dudas entre el ingreso de Leandro Paredes, Enzo Fernández y Alexis Mac Allister, y la duda está en el lateral donde compiten Rodrigo de Paul, Nicolás González o Giuliano Simeone.

Finalmente, en la delantera estarán en el inicio Lionel Messi y Julián Álvarez.

Así lucía el Red Bulls Performance Center de Nueva Jersey en el horario programado para el inicio del último ensayo argentino.

De esta manera, Scaloni repetiría el 4-4-2 con el que juega desde los 16avos de final, potenciando la contención en la mitad de la cancha y confiando en la magia de Messi y el sacrificio de Álvarez para generar peligro en la delantera.

La posible formación de la Selección argentina para enfrentar a España: Emiliano Martínez; Nicolás Tagliafico, Lisandro Martínez, Cristian Romero, Nahuel Molina o Gonzalo Montiel; Enzo Fernández, Alexis Mac Allister, Leandro Paredes, Rodrigo de Paul o Giuliano Simeone o Nicolás González; Lionel Messi y Julián Álvarez.