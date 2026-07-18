La Selección argentina se apresta para jugar este domingo contra España la gran final del Mundial 2026, y si bien el entrenador Lionel Scaloni aún tiene algunas dudas puntuales, se puede llegar a delinear cómo será la formación inicial que saldrá al MetLife Sadium de Nueva Jersey a las 16.
La Selección argentina entrenó bajo la lluvia y Lionel Scaloni delineó al equipo que enfrentará a España
El último ensayo de la Selección argentina se vio demorado por tormentas, pero se pudo hacer pese a la lluvia. Lionel Scaloni repetiría el esquema 4-4-2
Argentina hizo su último entrenamiento este sábado bajo la lluvia en el Red Bulls Performance Center de Nueva Jersey; jugará contra la Selección de España la definición de la Copa Mundial de Fútbol 2026. Este sábado al mediodía el plantel nacional debió esperar más de una hora a que desapareciera el peligro de tormenta eléctrica y trabajó bajo la lluvia.
Línea por línea: como armará Lionel Scaloni a la Selección argentina
El puesto que menos dudas es del arquero, y aunque Emiliano Dibu Martínez, no está teniendo una actuación rutilante como en Qatar 2022 -recibió goles en los últimos cinco partidos-, la personalidad y experiencia lo hace induscutido para estar bajo los tres palos de la Selección.
En el caso de la defensa, en el lateral izquierdo estará Nicolás Tagliafico, que viene de tener una actuación impresionante y gran despliegue físico contra Inglaterra, mientras que la zaga central estará conformada por los inamovibles Lisandro Martínez y Cristian Romero. La primera incógnita estaría en el lateral derecho, donde una decisión táctica puede decidir entre Nahuel Molina o Gonzalo Montiel, ambos de discreta actuación en esta cita mundialista.
En mediocampo, no hay dudas entre el ingreso de Leandro Paredes, Enzo Fernández y Alexis Mac Allister, y la duda está en el lateral donde compiten Rodrigo de Paul, Nicolás González o Giuliano Simeone.
Finalmente, en la delantera estarán en el inicio Lionel Messi y Julián Álvarez.
De esta manera, Scaloni repetiría el 4-4-2 con el que juega desde los 16avos de final, potenciando la contención en la mitad de la cancha y confiando en la magia de Messi y el sacrificio de Álvarez para generar peligro en la delantera.
La posible formación de la Selección argentina para enfrentar a España: Emiliano Martínez; Nicolás Tagliafico, Lisandro Martínez, Cristian Romero, Nahuel Molina o Gonzalo Montiel; Enzo Fernández, Alexis Mac Allister, Leandro Paredes, Rodrigo de Paul o Giuliano Simeone o Nicolás González; Lionel Messi y Julián Álvarez.