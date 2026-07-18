La Selección de Francia e Inglaterra juegan por el tercer puesto del Mundial 2026

La decepción del goleador de la Selección de Francia Kylian Mbappé, que no tuvo revancha de la final perdida en Qatar 2022. De fondo, celebra España.

La Selección de Francia que capitanea el delantero Kylian Mbappé, líder de la tabla de goleadores junto al argentino Lionel Messi, con ocho tantos, jugará ante Inglaterra el cuarto partido por el bronce de su historia, medalla que obtuvo en Suecia 1958 y México 1986, además de haber quedado en el cuarto lugar de España 1982.

Del otro lado, la Selección de Inglaterra venía de eliminar a una de las selecciones más sorprendentes del Mundial, como lo fue Noruega en cuartos de final, pero su caída en un duelo inolvidable ante Argentina lo privó de jugar su segunda final en un Mundial, habiendo ganado por única vez en 1966, cuando fue anfitrión del torneo.

Harry Kane y Jude Bellingham, la brillante dupla atacante de Inglaterra que no logró entrar a la final de la Copa Mundial de Fútbol 2026, e irá por el bronce.

Esta será la tercera participación del equipo inglés en la instancia actual, en la que no acumulan triunfos: quedaron en el cuarto lugar de Italia 1990 y Rusia 2018, Mundial en el que el delantero Harry Kane fue máximo artillero con seis gritos.

Ficha del partido y probables formaciones

Mundial 2026 -Partido por el tercer puesto-

Estadio: Hard Rock (Estados Unidos).

Árbitro: Jesús Valenzuela (Venezuela).

VAR: Leodan González (Uruguay).

Hora: 18:00.

TV: TV Pública, Paramount+ y DSports.

Selección de Francia: Mike Maignan; Jules Kounde, Dayot Upamecano, William Saliba, Lucas Digne; Aurelien Tchouameni, Adrien Rabiot; Ousmane Dembele, Michael Olise, Bradley Barcola; Kylian Mbappé. DT: Didier Deschamps.

Selección de Inglaterra: Jordan Pickford; Reece James, John Stones, Marc Guehi, Nico O’Reilly; Declan Rice, Elliot Anderson; Morgan Rogers, Jude Bellingham, Anthony Gordon; Harry Kane. DT: Thomas Tuchel.