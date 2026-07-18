Este sábado, y como antesala de la gran final del domingo, la Selección de Francia y su par de Inglaterra jugarán el partido que nadie quiere jugar: la final de consuelo, por el tercer puesto del Mundial 2026, tras haber perdido en sus respectivas semifinales ante España y Argentina, respectivamente.
La Selección de Francia e Inglaterra juegan por el tercer puesto del Mundial 2026
La Selección de Francia y su par de Inglaterra juegan la final de consuelo de la Copa Mundial de Fútbol 2026 en Miami con el arbitraje de Jesús Valenzuela
El encuentro por el tercer lugar de la Copa Mundial de Fútbol 2026 tendrá inicio a las 18 (hora argentina) en el Hard Rock Stadium de la ciudad de Miami, con el arbitraje del venezolano Jesús Valenzuela, y se podrá ver a través de TV Pública, Paramount+ y DSports. En en el VAR estará el uruguayo Leodan González.
Un duelo entre dos máximos candidatos del Mundial 2026
Este sábado se enfrentarán por el tercer escalón del podio del Mundial 2026 dos de los principales candidatos, en especial Francia, e Inglaterra. Los que llegaron como subcampeones en Qatar 2022, fueron sorprendidos en la semifinal por una sólida selección de España, su verdugo en los últimos torneos europeos, por lo que no podrá igualar el récord de disputar tres finales mundialistas consecutivas.
La Selección de Francia que capitanea el delantero Kylian Mbappé, líder de la tabla de goleadores junto al argentino Lionel Messi, con ocho tantos, jugará ante Inglaterra el cuarto partido por el bronce de su historia, medalla que obtuvo en Suecia 1958 y México 1986, además de haber quedado en el cuarto lugar de España 1982.
Del otro lado, la Selección de Inglaterra venía de eliminar a una de las selecciones más sorprendentes del Mundial, como lo fue Noruega en cuartos de final, pero su caída en un duelo inolvidable ante Argentina lo privó de jugar su segunda final en un Mundial, habiendo ganado por única vez en 1966, cuando fue anfitrión del torneo.
Esta será la tercera participación del equipo inglés en la instancia actual, en la que no acumulan triunfos: quedaron en el cuarto lugar de Italia 1990 y Rusia 2018, Mundial en el que el delantero Harry Kane fue máximo artillero con seis gritos.
Ficha del partido y probables formaciones
Mundial 2026 -Partido por el tercer puesto-
Estadio: Hard Rock (Estados Unidos).
Árbitro: Jesús Valenzuela (Venezuela).
VAR: Leodan González (Uruguay).
Hora: 18:00.
TV: TV Pública, Paramount+ y DSports.
Selección de Francia: Mike Maignan; Jules Kounde, Dayot Upamecano, William Saliba, Lucas Digne; Aurelien Tchouameni, Adrien Rabiot; Ousmane Dembele, Michael Olise, Bradley Barcola; Kylian Mbappé. DT: Didier Deschamps.
Selección de Inglaterra: Jordan Pickford; Reece James, John Stones, Marc Guehi, Nico O’Reilly; Declan Rice, Elliot Anderson; Morgan Rogers, Jude Bellingham, Anthony Gordon; Harry Kane. DT: Thomas Tuchel.
En pocas palabras
- Final de consuelo: La Selección de Francia e Inglaterra disputan el tercer puesto del Mundial 2026.
- Contexto: Ambos equipos perdieron sus semifinales ante España y Argentina, respectivamente.
- Detalles del partido: Se jugará en Miami con arbitraje de Jesús Valenzuela y se podrá ver por TV Pública, Paramount+ y DSports.