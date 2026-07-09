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Francia se convirtió en el primer semifinalista del Mundial 2026 al vencer sin sobresaltos a Marruecos

La selección de Francia le ganó a Marruecos este jueves, en el estadio Boston, por los cuartos de final y es el primer semifinalista del Mundial 2026

Gustavo Privitera
Por Gustavo Privitera [email protected]
Kylian Mbappé festeja con Doué y con los jugadores de Francia el pasaje a la semifinal del Mundial.

Kylian Mbappé festeja con Doué y con los jugadores de Francia el pasaje a la semifinal del Mundial.

La selección de Francia derrotó a Marruecos por 2 a 0 este jueves, en el estadio Boston, por los cuartos de final y es el primer semifinalista del Mundial 2026. Este partido fue dirigido por el árbitro argentino Facundo Tello y el mendocino Cristian Navarro fue uno de los asistentes.

A los 15' del complemento Kylian Mbappé marcó la apertura del marcador para Francia y a los 21' Ousmane Démbelé puso el segundo.

Mbapp&eacute; disputa la pelota con El Khanouss. Francia es semifinalista.

Mbappé disputa la pelota con El Khanouss. Francia es semifinalista.

A los 27' de la primera etapa Bounou le detuvo un tiro penal a Mbappé.

A los 3 minutos del primer tiempo Mbappé tiró desde afuera del área y Bounou la sacó al córner. Sacudió la modorra Francia.

Luego Bounou tuvo otra tapada a la salida de un córner.

A los 17' Dembélé metía un cabezazo que se iba muy alto. Francia manejaba la pelota y los marroquíes no podían salir del asedio.

A los 23' Mazraoui le cometía penal a Mbappé y Bounou le atajaba el remate al delantero del Real Madrid.

Bounou mandaba otra pelota al córner tras un buen remate de Doué.

A los 45' Digne hacía estremecer el travesaño con un gran tiro desde lejos.

Un tiro libre de Hakimi se iba muy desviado. Se iban al descanso y Le Bleus fue un poco mejor que su rival, pero no tuvo puntería.

Otro remate de Doué era controlado por Bounou.

A los 15' Mbappé marcó un golazo para los subcampeones del mundo y seis minutos después Démbelé puso el segundo tras otro gran contragolpe.

Kylian Mbapp&eacute; marc&oacute; uno de los goles del triunfo de Francia sobre Marruecos.

Kylian Mbappé marcó uno de los goles del triunfo de Francia sobre Marruecos.

Era reemplazado Mbappé y se encendían las alarmas en el equipo dirigido por Didier Deschamps.

Ounahi y El Aynaoui estaban cerca de anotar para los africanos, pero el tiempo era tirano y se iba el partido.

En el otro arco el ingresado Barcola casi marcaba el tercero.

Francia pasó a las semifinales de la Copa del Mundo.

Lo que viene para Francia en el Mundial 2026

Tras eliminar a Marruecos en los cuartos de final, Francia se medirá con el ganador de España vs. Bélgica en la semifinal. Este partido se jugará el martes 14 de julio a las 16 de Argentina.

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