Francia se convirtió en el primer semifinalista del Mundial 2026 al vencer sin sobresaltos a Marruecos

A los 3 minutos del primer tiempo Mbappé tiró desde afuera del área y Bounou la sacó al córner. Sacudió la modorra Francia.

Luego Bounou tuvo otra tapada a la salida de un córner.

A los 17' Dembélé metía un cabezazo que se iba muy alto. Francia manejaba la pelota y los marroquíes no podían salir del asedio.

A los 23' Mazraoui le cometía penal a Mbappé y Bounou le atajaba el remate al delantero del Real Madrid.

Bounou mandaba otra pelota al córner tras un buen remate de Doué.

A los 45' Digne hacía estremecer el travesaño con un gran tiro desde lejos.

Un tiro libre de Hakimi se iba muy desviado. Se iban al descanso y Le Bleus fue un poco mejor que su rival, pero no tuvo puntería.

Otro remate de Doué era controlado por Bounou.

A los 15' Mbappé marcó un golazo para los subcampeones del mundo y seis minutos después Démbelé puso el segundo tras otro gran contragolpe.

Kylian Mbappé marcó uno de los goles del triunfo de Francia sobre Marruecos.

Era reemplazado Mbappé y se encendían las alarmas en el equipo dirigido por Didier Deschamps.

Ounahi y El Aynaoui estaban cerca de anotar para los africanos, pero el tiempo era tirano y se iba el partido.

En el otro arco el ingresado Barcola casi marcaba el tercero.

Francia pasó a las semifinales de la Copa del Mundo.

Lo que viene para Francia en el Mundial 2026

Tras eliminar a Marruecos en los cuartos de final, Francia se medirá con el ganador de España vs. Bélgica en la semifinal. Este partido se jugará el martes 14 de julio a las 16 de Argentina.