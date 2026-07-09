Francia se convirtió en el primer semifinalista del Mundial 2026 al vencer sin sobresaltos a Marruecos

A los 3 minutos del primer tiempo Mbappé tiró desde afuera del área y Bounou la sacó al córner. Sacudió la modorra Francia.
Luego Bounou tuvo otra tapada a la salida de un córner.
A los 17' Dembélé metía un cabezazo que se iba muy alto. Francia manejaba la pelota y los marroquíes no podían salir del asedio.
A los 23' Mazraoui le cometía penal a Mbappé y Bounou le atajaba el remate al delantero del Real Madrid.
Bounou mandaba otra pelota al córner tras un buen remate de Doué.
A los 45' Digne hacía estremecer el travesaño con un gran tiro desde lejos.
Un tiro libre de Hakimi se iba muy desviado. Se iban al descanso y Le Bleus fue un poco mejor que su rival, pero no tuvo puntería.
Otro remate de Doué era controlado por Bounou.
A los 15' Mbappé marcó un golazo para los subcampeones del mundo y seis minutos después Démbelé puso el segundo tras otro gran contragolpe.
Kylian Mbappé marcó uno de los goles del triunfo de Francia sobre Marruecos.
Era reemplazado Mbappé y se encendían las alarmas en el equipo dirigido por Didier Deschamps.
Ounahi y El Aynaoui estaban cerca de anotar para los africanos, pero el tiempo era tirano y se iba el partido.
En el otro arco el ingresado Barcola casi marcaba el tercero.
Francia pasó a las semifinales de la Copa del Mundo.
Lo que viene para Francia en el Mundial 2026
Tras eliminar a Marruecos en los cuartos de final, Francia se medirá con el ganador de España vs. Bélgica en la semifinal. Este partido se jugará el martes 14 de julio a las 16 de Argentina.