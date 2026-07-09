Este jueves de feriado nacional en nuestro país tendrá el condimento del choque entre la Selección de Francia y su par de Marruecos, por los cuartos de final de la Copa Mundial de Fútbol 2026 que se juega en forma tripartita en Estados Unidos, México y Canadá.
La Selección de Francia y Marruecos inician la ronda de cuartos de final del Mundial 2026
Este jueves desde las 17 se enfrentan la Selección de Francia y su par de Marruecos buscando el pasaje a las semifinales del Mundial 2026
El partido entre el subcampeón y el cuarto del Mundial de Qatar 2022 está programado para las 17 (hora de Argentina), se llevará a cabo en el Gillette Stadium de Boston, con el arbitraje del argentino Facundo Tello, y se podrá ver a través en el canal DSports y la plataforma Paramount+.
Los caminos de la Selección de Francia y Marruecos para llegar a este partido
La Selección de Francia llega a este enfrentamiento como uno de los grandes candidatos mostrando el andar más regular de los participantes de este Mundial 2026. Goleó a Senegal (3-1), Irak (3-0) y Noruega (4-1) en la fase de grupos, mientras que en los 16avos de final pasó por arriba a Suecia con un contundente 3-0.
En los octavos de final los dirigidos por Didier Deschamps sufrieron y mucho para eliminar al duro combinado de Paraguay, selección a la que vencieron 1-0 gracias a un penal que convirtió el delantero Kylian Mbappé.
La figura francesa del real Madrid , pelea con Lionel Messi, Harry Kane y Erling Haaland por el premio de máximo goleador de este Mundial.
El equipo francés cuenta con un gran poderío ofensivo, ya que no solo tiene a Mbappé, sino que también cuentan con Michael Olise, Bradley Barcolá y Ousmane Dembélé.
La Selección de Marruecos y no es sorpresa
Marruecos buscará bajar al máximo candidato y alcanzar nuevamente las semifinales para igualar su logro del Mundial pasado, cuando se convirtió en la primera selección africana en meterse entre los cuatro mejores de una Copa del Mundo, detrás de Argentina, Francia y Croacia.
En la fase de grupos, los Marroquíes terminaron segundos en su zona producto del empate con Brasil y las victorias sobre Haití y Escocia.
Ya en las instancias de eliminación directa, demostraron un enorme carácter para vencer a Países Bajos por penales en 16avos de final, mientras que en los octavos de final golearon 3-0 a Canadá.
De esta manera, los marroquíes buscarán tomarse revancha de las semifinales del Mundial de Qatar 2022, donde cayeron en las semis justamente ante Francia por 2-0.