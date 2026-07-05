Mbappé disparó contra Paraguay después del triunfo de Francia: "En el fútbol sucio fuimos mejores"

"Pensaban que íbamos a venir a jugar de esmoquin y a hacer jugadas lindas, pero no. También podemos jugar al fútbol sucio", dijo el atacante, que fue protagonista de varios cruces con los defensores paraguayos.

Mbappé también remarcó que Francia supo adaptarse a ese contexto y sostuvo que, incluso en ese registro de partido, el seleccionado europeo logró imponerse sobre su rival.

Mbappé fue picante.

"Si tenemos que ensuciarnos las manos, lo haremos. En el fútbol sucio fuimos mejores", agregó el delantero.

"Ellos no quisieron jugar tanto al fútbol y nosotros mostramos que sabíamos y que éramos mejores que ellos”, expresó Mbappé, tras una clasificación trabajada y con mucha tensión.

"Es su fútbol, es su forma de jugar. Todos juegan con sus armas, no hay una forma buena o mala de jugar, pero solo hay una forma de ganar. Intentaron tenernos así, pero también los tenemos así", admitió.

"Ahora vamos un paso más, es necesario recuperarse y concentrarse en Marruecos", cerró Mbappé, quien está cerca de ser el máximo goleador en Copas del Mundo, ya que acumula 19 conquistas, una menos que Messi, el líder.