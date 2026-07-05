El picante mensaje de Gustavo Alfaro para River tras la caída de Paraguay ante Francia

La tristeza de Gustavo Alfaro tras la eliminación de Paraguay del Mundial

“Me deja una tristeza muy grande porque trabajamos duro para conseguir otro resultado”, djo el DT argentino tras la derrota de su equipo por 1 a 0 ante los galos.

"Hasta el último instante peleamos, hasta el último instante competimos y quisimos revertir una historia que se presentó en ese momento de partido", afirmó.

"Si uno quiere ser ganador, primero tiene que aprender a perder", señaló Alfaro, con un tono de dolor pero también de construcción hacia el futuro.

Alfaro también se refirió a la jugada del penal que terminó inclinando el partido a favor de Francia. "Es un penal de VAR", afirmó, en alusión a la intervención tecnológica que derivó en la sanción que le permitió al conjunto europeo abrir el marcador.

"Quería armar una revolución en Paraguay", expresó Alfaro, en referencia al impacto futbolístico y emocional que buscó generar en la selección.

Por último, fue consultado sobre su continuidad en el equipo guaraní. "Tengo que hablar con mi familia”, respondió el verborrágico técnico, dejando abierta la incógnita sobre si seguirá al mando de la albirroja.