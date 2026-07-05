Scaloni patea el tablero: los posibles cambios en la Selección argentina para los octavos vs Egipto

Nicolás Tagliafico puede reaparecer en el once titular en los octavos de final.

La primera duda del DT se instala en el lateral izquierdo. Facundo Medina, quien venía cumpliendo con creces mientras Nicolás Tagliafico se recuperaba de una lesión, terminó acalambrado y con rastros evidentes de fatiga. Si el ex defensor de Banfield responde de manera óptima, volverá a calzarse la camiseta número 3 desde el arranque.

Scaloni baraja la opción de incluir a Paredes en el once vs Egipto.

En la mitad de la cancha es donde se visualiza el cambio más sustancial, aquel que puede patear el tablero táctico. Thiago Almada es hoy el principal candidato a dejar su lugar en el mediocampo. Para su reemplazo, Scaloni maneja dos alternativas con perfiles marcadamente opuestos: la inclusión de Leandro Paredes o el ingreso de Nicolás González.

Si el elegido es el volante central surgido en Boca, se parará como eje clásico de contención, lo que le permitirá a Alexis Mac Allister soltarse metros más arriba y dejar de hacer el desgaste de marca que viene soportando en lo que va de la cita mundialista.

El dilema del 9: Lautaro o Julián Álvarez

Por el contrario, si el cuerpo técnico opta por el atacante del Atlético de Madrid, el esquema mantendrá su fisonomía habitual, pero sumará vértigo, explosión y mayor peso ofensivo.

Lautaro Martínez corre con ventaja para ser el nueve vs Egipto.

Finalmente, el eterno dilema del centrodelantero sumará un nuevo capítulo en el Mundial 2026. Lautaro Martínez arranca con una leve ventaja en la consideración, pero su opaca actuación en los dieciseisavos de final reabrió la disputa. Al acecho está Julián Álvarez, quien llegó a este certamen con poco ritmo futbolístico debido a una molesta lesión de tobillo.