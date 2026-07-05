Chilavert les mandó un llamativo mensaje a Gustavo Alfaro y Paraguay tras la eliminación del Mundial

El sentido mensaje de Chilavert para Alfaro y el seleccionado de Paraguay

"Queridos jugadores, CT y CM: ustedes han caído con dignidad, defendiendo la historia paraguaya, de lucha y amor propio", escribió el ex guardavallas de Vélez, uno de los máximos referentes históricos de la Albirroja.

"A prepararse para los próximos desafíos. Estarán siempre en nuestros corazones", agregó en su publicación, acompañada por emojis de fuerza, corazón y la bandera de Paraguay.

La palabra de Chilavert también apareció después de días intensos alrededor de la Albirroja, que había protagonizado una de las grandes sorpresas del Mundial al eliminar a Alemania por penales en la ronda anterior.

Hubo cruce de declaraciones entre Chilavert y Alfaro

"El DT más farsante del fútbol mundial", había dicho el picante Chila tras el empate del combinado paraguayo con Australia, por la fase de grupos de la Copa del Mundo.

"Dejá de mentir, Alfaro, vendedor de espejitos de colores", lanzó el ex guardameta, en uno de los pasajes más duros de su publicación.

"Me hubiera gustado que en vez de ser un francotirador, me llamara e invitara a compartir sus experiencias mundialistas", le respondió el Profesor.