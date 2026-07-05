Chilavert les mandó un llamativo mensaje a Gustavo Alfaro y Paraguay tras la eliminación del Mundial

El ex arquero José Luis Félix Chilavert felicitó al entrenador del seleccionado de Paraguay, Gustavo Alfaro y a los jugadores tras la eliminación del Mundial en los octavos de final del Mundial ante Francia. Los guaraníes cayeron por 1 a 0.
El ex arquero José Luis Chilavert le dejó un sentido mensaje al entrenador de Paraguay, Gustavo Alfaro y a los jugadores tras la eliminación del Mundial ante Francia
El ex arquero José Luis Félix Chilavert felicitó al entrenador del seleccionado de Paraguay, Gustavo Alfaro y a los jugadores tras la eliminación del Mundial en los octavos de final del Mundial ante Francia. Los guaraníes cayeron por 1 a 0.
El conjunto dirigido por Gustavo Alfaro cayó en un partido áspero y cerrado, pero se despidió del certamen con una imagen competitiva y con el reconocimiento de buena parte del pueblo paraguayo.
Por ello Chilavert cambió su discurso (había criticado a Alfaro) utilizó sus redes sociales para dejarle un mensaje al plantel, al cuerpo técnico y a todos los integrantes de la delegación, luego de una campaña que volvió a instalar a Paraguay en las fases decisivas de una Copa del Mundo.
"Queridos jugadores, CT y CM: ustedes han caído con dignidad, defendiendo la historia paraguaya, de lucha y amor propio", escribió el ex guardavallas de Vélez, uno de los máximos referentes históricos de la Albirroja.
"A prepararse para los próximos desafíos. Estarán siempre en nuestros corazones", agregó en su publicación, acompañada por emojis de fuerza, corazón y la bandera de Paraguay.
La palabra de Chilavert también apareció después de días intensos alrededor de la Albirroja, que había protagonizado una de las grandes sorpresas del Mundial al eliminar a Alemania por penales en la ronda anterior.
"El DT más farsante del fútbol mundial", había dicho el picante Chila tras el empate del combinado paraguayo con Australia, por la fase de grupos de la Copa del Mundo.
"Dejá de mentir, Alfaro, vendedor de espejitos de colores", lanzó el ex guardameta, en uno de los pasajes más duros de su publicación.
"Me hubiera gustado que en vez de ser un francotirador, me llamara e invitara a compartir sus experiencias mundialistas", le respondió el Profesor.