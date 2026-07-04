Javier Zanetti ponderó a Messi y a la Selección argentina tras el triunfo sobre Cabo Verde

El ex jugador de Banfield fue consultado por las dificultades que tuvo la Albiceleste para vencer a Cabo Verde y dijo: "Todo sirve para crecer, cuando se presentan dificultades si vos las vas superando durante el partido esto te ayuda siempre a crecer, crecés en mentalidad y sabés que esto puede pasar. Si se fijan el Mundial de Qatar, Argentina arranca perdiendo con Arabia Saudita y después de eso fue el click para terminar saliendo campeón del mundo".

Zanetti elogió a Messi

Luego le preguntaron si hay una Messidependencia en la Selección argentina y expresó: "Messi es único y creo que tenerlo seguramente siempre hace la diferencia. Yo veo un trabajo y un compromiso de todos muy grande".

Además el ex jugador fue consultado por un eventual cruce de Argentina con Brasil y admitió: "Me encantaría porque quiere decir que Argentina sigue avanzando y enfrentar a Brasil en una semifinal yo creo que para todos los que amamos el fútbol sería una semifinal soñada, pero vamos paso a paso y ahora hay que pensar en Egipto".

Además una periodista mexicana le preguntó por la actuación de su selección en el Mundial y syo ceñaló: "Estuve en el partido de México con Ecuador y la verdad que México jugó un buen partido".