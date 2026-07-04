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Javier Zanetti ponderó a Messi y a la Selección argentina tras el triunfo sobre Cabo Verde

El ex defensor de la Selección argentina Javier Zanetti elogió al astro albiceleste Lionel Messi y destacó el buen trabajo que cumple el elenco nacional

Sergio Robles | Enviado especial de UNO
Por Sergio Robles | Enviado especial de UNO
Javier Zanetti elogió a la Selección argentina y a Messi.

Javier Zanetti elogió a la Selección argentina y a Messi.

El ex defensor de la Selección argentina Javier Zanetti ponderó al equipo dirigido por Lionel Scaloni y elogió al astro albiceleste Lionel Messi. El Pupi destacó el buen trabajo que cumple el elenco nacional a pesar del ajustado triunfo sobre Cabo Verde por 3 a 2 de este sábado sobre Cabo Verde, que le permitió instalarse en los octavos de final del Mundial 2026.

El equipo campeón del mundo en Qatar 2022 se medirá en octavos con Egipto el proximo martes desde las 13 (hora de nuestro país).

Zanetti conf&iacute;a en la Albiceleste.

Zanetti confía en la Albiceleste.

Javier Zanetti visitó una exposición en Miami, Estados Unidos este sábado, y elogió las estatuas de Diego Maradona, Pelé y Lionel Messi.

El ex jugador de Banfield fue consultado por las dificultades que tuvo la Albiceleste para vencer a Cabo Verde y dijo: "Todo sirve para crecer, cuando se presentan dificultades si vos las vas superando durante el partido esto te ayuda siempre a crecer, crecés en mentalidad y sabés que esto puede pasar. Si se fijan el Mundial de Qatar, Argentina arranca perdiendo con Arabia Saudita y después de eso fue el click para terminar saliendo campeón del mundo".

Zanetti elogió a Messi

Luego le preguntaron si hay una Messidependencia en la Selección argentina y expresó: "Messi es único y creo que tenerlo seguramente siempre hace la diferencia. Yo veo un trabajo y un compromiso de todos muy grande".

Además el ex jugador fue consultado por un eventual cruce de Argentina con Brasil y admitió: "Me encantaría porque quiere decir que Argentina sigue avanzando y enfrentar a Brasil en una semifinal yo creo que para todos los que amamos el fútbol sería una semifinal soñada, pero vamos paso a paso y ahora hay que pensar en Egipto".

Además una periodista mexicana le preguntó por la actuación de su selección en el Mundial y syo ceñaló: "Estuve en el partido de México con Ecuador y la verdad que México jugó un buen partido".

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