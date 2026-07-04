Las buenas noticias que recibió Lionel Scaloni tras la batalla ante Cabo Verde en Miami

Por su parte Nicolás González, quien encendió las alarmas al doblarse el tobillo izquierdo en dos oportunidades durante el partido con Cabo Verde, evolucionó de forma favorable y se entrenó a la par de sus compañeros de la Selección argentina.

Con los 26 futbolistas a disposición, Lionel Scaloni evalúa variantes tácticas para mejorar la fluidez del juego frente al conjunto africano, que al igual que la Albiceleste jugó tiempo extra en 16avos de final.

En este contexto, y a falta de la confirmación oficial, el director técnico de la Selección argentina tendría en mente incluir a Leandro Paredes en el once titular. Lo cierto es que tendrá domingo y lunes para terminar de conformar el 11 inicial que buscará meterse entre los ocho mejores del Mundial 2026.

Enzo Fernández y el resto de los "tocados" entrenaron con normalidad en la Selección argentina.

Cuándo juega la Selección argentina con Egipto

La Selección argentina llegó con vida al 50% de la competencia. Recordando que en la actual edición de la Copa del Mundo se juegan ocho partidos para ser campeón, el equipo de Lionel Scaloni se dispone a jugar el quinto.

Tras dejar en el camino a Cabo Verde durante la jornada de este viernes, la Albiceleste sacó boleto para disputar los octavos de final del Mundial 2026.

Tras pasar con éxito el partido disputado en el HArd Rock Stadium de Miami, la Selección argentina jugará el martes 7 de julio a las 13 (hora argentina).

El mano a mano con la Selección de Egipto (que dejó en el camino a Australia), se disputará en el Atlanta Stadium, también conocido como Mercedes-Benz Stadium.