Franco Colapinto sobre su Alpine en Silverstone: "El auto se sentía muy digital, que no te da estabilidad"

El pilarense Colapinto consideró que la largada fue el aspecto más positivo de su actuación de este sábado, y aseguró que el equipo Alpine ya trabaja con la mira puesta en la clasificación.

El Alpine A526 se muestra un poco inestable en la Qualy, según Franco Colapinto.

Franco Colapinto habló sobre su Alpine en la Qualy y en la Carrera Sprint

Consultado por la prensa argentina que cubre el Gran Premio de Gran Bretaña, Colapinto analizó y señaló: "El auto yendo a fondo en qualy (Qualy Sprint) se sentía muy sensible, que no tenía estabilidad y no te daba confianza. En carrera eso mejora porque vas más lento, pero estuvimos más firme. Los Racing Bulls están en otra categoría, parecen estar con un compuesto más blando por el grip que tienen, es una locura. Trabajaremos para alcanzarlos. Buena largada, fue lo mejor de la carrera".