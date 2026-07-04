Tras la Carrera Sprint disputada este sábado, el piloto argentino Franco Colapinto analizó el rendimiento de su auto, tanto en la Clasificación -Qualy-, como en la carrera corta, y señaló que el principal desafío sigue siendo el comportamiento del A526, aunque destacó una mejora en ritmo respecto a la clasificación en Silverstone.
Franco Colapinto sobre su Alpine en Silverstone: "El auto se sentía muy digital, que no te da estabilidad"
Luego de la Carrera Sprint en Silverstone, Franco Colapinto habló sobre el rendimiento de su Alpine y el trabajo que hacen para mejorarlo en pista
El pilarense Colapinto consideró que la largada fue el aspecto más positivo de su actuación de este sábado, y aseguró que el equipo Alpine ya trabaja con la mira puesta en la clasificación.
Franco Colapinto habló sobre su Alpine en la Qualy y en la Carrera Sprint
Consultado por la prensa argentina que cubre el Gran Premio de Gran Bretaña, Colapinto analizó y señaló: "El auto yendo a fondo en qualy (Qualy Sprint) se sentía muy sensible, que no tenía estabilidad y no te daba confianza. En carrera eso mejora porque vas más lento, pero estuvimos más firme. Los Racing Bulls están en otra categoría, parecen estar con un compuesto más blando por el grip que tienen, es una locura. Trabajaremos para alcanzarlos. Buena largada, fue lo mejor de la carrera".
El corredor argentino también profundizó sobre las dificultades que encontró durante la Clasificación y explicó las sensaciones que le transmitía el monoplaza. "El auto se sentía muy digital en la qualy, como un mouse, que no te da estabilidad de entrada, que no te da confianza. En la carrera eso mejoró porque iba más lento”, remarcó.
De cara a la clasificación del Gran Premio (a las 12 de este sábado), el bonaerense remarcó que el objetivo es recuperar el rendimiento mostrado anteriormente.
“Me gustó en cuanto a ritmo la largada, creo que fue lo mejor y ahora trabajaremos para la qualy. Queremos volver a la sensación que teníamos el año pasado”, concluyó.