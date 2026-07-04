Franco Colapinto finalizó 12° en la Carrera Sprint disputada en Silverstone por el Gran Premio de Gran Bretaña

Por su parte, el argentino Franco Colapinto, que largó desde el 14° cajón pudo avanzar hasta el 11° lugar (vuelta 5), detrás de su compañero en Alpine Pierre Gasly, pero en la vuelta 10 ambos fueron superados por Hadjar (Red Bull Racing). Finalmente el argentino terminó la carrera corta en el puesto 12° con un tiempo de +41'' 026/1000; y Gasly en el 11° (+40'' 273/1000).

El duelo de Franco Colapinto con Hadjar

Durante las primeras vueltas sostuvo un intenso duelo con Isack Hadjar, pero el piloto de Red Bull logró superarlo en el sexto giro, relegando a Colapinto al 12° lugar, dos posiciones por detrás de Gasly, que también había perdido terreno frente a los dos Racing Bulls.

En la segunda mitad de la sprint, Colapinto mostró un ritmo superior al de su compañero y redujo la diferencia hasta quedar a menos de un segundo del francés, mientras se alejaba con comodidad del Audi de Nico Hulkenberg. Sin embargo, en el tramo final perdió algo de rendimiento, Gasly volvió a escaparse y Hulkenberg acortó distancias.

Finalmente, Franco Colapinto cruzó la meta en la 12ª posición, apenas siete décimas detrás de Gasly y con una ventaja similar sobre Hulkenberg.