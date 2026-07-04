El piloto argentino Franco Colapinto (Alpine), que largó desde el puesto 14° la carrera sprint del Gran Premio de Gran Bretaña de Fórmula 1, finalmente llegó este sábado en el 12° lugar de la carrera corta que fue ganada por Kimi Antonelli, en dura lucha con George Hamilton.
Franco Colapinto finalizó 12° en la Carrera Sprint disputada en Silverstone por el Gran Premio de Gran Bretaña
El piloto argentino Franco Colapinto, del equipo Alpine, logró el 12° puesto en la carrera Sprint disputada en Silverstone, que fue ganada por Kimi Antonelli
Desde las 12 de este sábado se disputará la Clasificación para la carrera principal del Gran Premio de Gran Bretaña, que tendrá lugar el domingo a las 11, ambas competencias con televisación de Fox Sports y Disney+.
La Carrera Sprint quedó en manos de Kimi Antonelli: Colapinto, 12°
Tras lograr en la víspera la pole position, el británico Lewis Hamilton (Ferrari), batalló contra la presión del italiano Kimi Antonelli (Mercedes), que lo pudo superar en la vuelta 10° cuando su auto recargaba las baterías, para llegar así a la meta, con 2 segundos 745 milésimas (+2'' 745/1000) de ventaja, cronometrando para las 17 vueltas un tiempo de 26' 12'' 129/1000. Completó el podio Lando Norris (McLaren) a +9'' 783/1000.
Por su parte, el argentino Franco Colapinto, que largó desde el 14° cajón pudo avanzar hasta el 11° lugar (vuelta 5), detrás de su compañero en Alpine Pierre Gasly, pero en la vuelta 10 ambos fueron superados por Hadjar (Red Bull Racing). Finalmente el argentino terminó la carrera corta en el puesto 12° con un tiempo de +41'' 026/1000; y Gasly en el 11° (+40'' 273/1000).
El duelo de Franco Colapinto con Hadjar
Durante las primeras vueltas sostuvo un intenso duelo con Isack Hadjar, pero el piloto de Red Bull logró superarlo en el sexto giro, relegando a Colapinto al 12° lugar, dos posiciones por detrás de Gasly, que también había perdido terreno frente a los dos Racing Bulls.
En la segunda mitad de la sprint, Colapinto mostró un ritmo superior al de su compañero y redujo la diferencia hasta quedar a menos de un segundo del francés, mientras se alejaba con comodidad del Audi de Nico Hulkenberg. Sin embargo, en el tramo final perdió algo de rendimiento, Gasly volvió a escaparse y Hulkenberg acortó distancias.
Finalmente, Franco Colapinto cruzó la meta en la 12ª posición, apenas siete décimas detrás de Gasly y con una ventaja similar sobre Hulkenberg.