Horarios y cronograma para ver a Franco Colapinto en el GP de Silverstone

Ese mismo viernes llegará el primer momento de máxima tensión con la disputa de la Clasificación Sprint, programada para desarrollarse desde las 12.30 hasta las 13.15.

El sábado 4 de julio la adrenalina no dará tregua con un cronograma doblemente emocionante para los espectadores. En el primer turno de la mañana, desde las 8, se largará la Carrera Sprint que repartirá los primeros puntos del fin de semana; posteriormente, a las 12, las escuderías volverán a saltar al circuito para disputar la tradicional clasificación principal que ordenará la grilla del domingo.

Franco Colapinto volverá a correr en Silverstone.

Colapinto va por la revancha en Gran Bretaña

El cierre estelar del Gran Premio británico se concretará el domingo 5 de julio con la esperada carrera principal del campeonato. A partir de las 11 se dará inicio a las exigentes 52 vueltas donde la gestión de gomas, las estrategias de paradas en boxes y las variantes climáticas - habituales en suelo británico - jugarán un rol crucial para definir el podio.

Este compromiso representa una oportunidad de revancha absoluta tanto para Alpine como para Franco Colapinto, quienes vienen de sufrir serias complicaciones mecánicas en Austria.

La escudería de Enstone confía en capitalizar los datos recolectados en la octava fecha para revertir el decimoquinto puesto obtenido por el pilarense en el Red Bull Ring y meterse nuevamente en la intensa pelea directa de la zona media del clasificador.