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La adrenalina pone primera

Horarios y cronograma para ver a Franco Colapinto en el GP de Silverstone

La Fórmula 1 aterriza en el mítico trazado británico con formato Sprint donde Franco Colapinto dejará atrás el mal trago de Austria

Emanuel Trilla Donoso
Por Emanuel Trilla Donoso [email protected]
Franco Colapinto será parte del GP de Gran Bretaña.

Franco Colapinto será parte del GP de Gran Bretaña.

El Gran Circo llega al histórico Circuito de Silverstone para celebrar el prestigioso Gran Premio de Gran Bretaña, correspondiente a la novena fecha donde Franco Colapinto quiere tomarse revancha luego de tener una muy mala performance en el circuito de Red Bull Ring de Austria.

Los fanáticos se preparan para acompañar a la distancia una de las pruebas de mayor exigencia técnica e histórica del año, en un fin de semana que contará además con un condimento especial gracias al Sprint previo a la carrera principal.

Franco Colapinto quiere dejar atr&aacute;s lo realizado en Austria.

Franco Colapinto quiere dejar atrás lo realizado en Austria.

La agenda de Franco Colapinto en Gran Bretaña

La actividad oficial sobre el veloz asfalto inglés se pondrá en marcha el próximo viernes 3 de julio con la única sesión de entrenamientos libres que tendrá el fin de semana. Los pilotos contarán con 60 minutos en pista, entre las 8.30 y las 9.30, para calibrar los monoplazas, evaluar la degradación inicial de los neumáticos y definir la configuración aerodinámica ideal de cara al resto de las jornadas.

Ese mismo viernes llegará el primer momento de máxima tensión con la disputa de la Clasificación Sprint, programada para desarrollarse desde las 12.30 hasta las 13.15.

El sábado 4 de julio la adrenalina no dará tregua con un cronograma doblemente emocionante para los espectadores. En el primer turno de la mañana, desde las 8, se largará la Carrera Sprint que repartirá los primeros puntos del fin de semana; posteriormente, a las 12, las escuderías volverán a saltar al circuito para disputar la tradicional clasificación principal que ordenará la grilla del domingo.

Franco Colapinto volver&aacute; a correr en Silverstone.

Franco Colapinto volverá a correr en Silverstone.

Colapinto va por la revancha en Gran Bretaña

El cierre estelar del Gran Premio británico se concretará el domingo 5 de julio con la esperada carrera principal del campeonato. A partir de las 11 se dará inicio a las exigentes 52 vueltas donde la gestión de gomas, las estrategias de paradas en boxes y las variantes climáticas - habituales en suelo británico - jugarán un rol crucial para definir el podio.

Este compromiso representa una oportunidad de revancha absoluta tanto para Alpine como para Franco Colapinto, quienes vienen de sufrir serias complicaciones mecánicas en Austria.

La escudería de Enstone confía en capitalizar los datos recolectados en la octava fecha para revertir el decimoquinto puesto obtenido por el pilarense en el Red Bull Ring y meterse nuevamente en la intensa pelea directa de la zona media del clasificador.

  • Viernes 3 de julio:
    • Práctica libre: 8.30 - 9.30.
    • Clasificación Sprint: 12.30 - 13.15.
  • Sábado 4 de julio:
    • Carrera Sprint: 8.00 - 9.00.
    • Clasificación: 12 - 13.
  • Domingo 5 de julio:
    • Carrera: 11 horas.

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