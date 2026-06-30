Francisco Cerúndolo, rápidamente eliminado en Wimbledon: cómo les fue a los otros argentinos

Francisco Cerúndolo, preclasificado 18, y Román Burruchaga fueron eliminados en la segunda jornada de Wimbledon y hasta el momento Solana Sierra será la única representante argentina en la segunda ronda del tercer Grand Slam de la temporada.
Francisco Cerúndolo, preclasificado 18, y Román Burruchaga fueron eliminados en la segunda jornada de Wimbledon y hasta el momento Solana Sierra será la única representante argentina en la segunda ronda del tercer Grand Slam de la temporada.
Flamante campeón en Queen's, Fran Cerúndolo tuvo una decepcionante actuación y cayó en sets corridos y menos de 2 horas de juego frente al español Jaume Munar con parciales de 6-1, 6-4 y 6-3.
La derrota del mayor de los hermanos Cerúndolo se suma a la de Román Burruchaga quien fue de mayor a menor y quedó eliminado frente al australiano Alex De Minaur por 7-6 (5), 6-1 y 6-0.
La jornada para los argentinos se completará con los debuts de Tomás Etcheverry (preclasificado 29) y Mariano Navone, quienes se enfrentarán con los italianos Lorenzo Sonego y Flavio Cobolli (9º), respectivamente.
Además, en el cuadro femenino Nadia Podoroska se cruzará nada menos que con la ucraniana Marta Kostyuk (favorita número 12), semifinalista de Roland Garros.
No antes de las 10 de este miércoles Solana Sierra jugará en la segunda ronda del cuadro femenino de Wimbledon nada menos que ante la estadounidense Coco Gauff, 7ma preclasificada.
En la jornada del lunes fueron eliminados Juan Manuel Cerúndolo, Camilo Ugo, Marco Trungelliti, Sebastián Báez y Thiago Tirante.