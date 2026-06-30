Francisco Cerúndolo, rápidamente eliminado en Wimbledon: cómo les fue a los otros argentinos

La jornada para los argentinos se completará con los debuts de Tomás Etcheverry (preclasificado 29) y Mariano Navone, quienes se enfrentarán con los italianos Lorenzo Sonego y Flavio Cobolli (9º), respectivamente.

Además, en el cuadro femenino Nadia Podoroska se cruzará nada menos que con la ucraniana Marta Kostyuk (favorita número 12), semifinalista de Roland Garros.

Solana Sierra, en la segunda ronda de Wimbledon

No antes de las 10 de este miércoles Solana Sierra jugará en la segunda ronda del cuadro femenino de Wimbledon nada menos que ante la estadounidense Coco Gauff, 7ma preclasificada.

En la jornada del lunes fueron eliminados Juan Manuel Cerúndolo, Camilo Ugo, Marco Trungelliti, Sebastián Báez y Thiago Tirante.