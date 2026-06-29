Fue borrado en River y ahora fue presentado como nuevo refuerzo de Independiente

Meza ganó la Copa Sudamericana 2017 tras vencer en la final a Flamengo. Convirtió el 2-1 en la ida de la final disputada en el Libertadores de América; en la vuelta fue 1-1, consagrándose campeón del título en el Maracaná.

Además ganó la Suruga Bank 2018 y por gracias a su bien nivel fue convocado por el Mundial de Rusia 2018.

Maxi Meza es nuevo refuerzo de Independiente.

En diciembre de ese mismo año, el mediocampista fue vendido al Rayados de Monterrey (México) por la suma de 16 millones de dólares, de los cuales 14 le dejaron a Independiente.

Maxi Meza fue borrado de River

Meza fue uno de los once apartados por River Plate en el inicio de la pretemporada en el marco de una nueva reestructuración confirmada por el presidente del club, Stefano Di Carlo.

Llegó a mediados de 2024, cuando el Millo era dirigido por Marcelo Gallardo, a cambio de 2 millones de dólares provenientes del Monterrey; donde logró convertir 8 goles y dar 4 asistencias en 48 partidos, aunque se perdió 50 encuentros debido a complicaciones en su estado físico provocadas por distintas lesiones.

Días atrás Maxi Meza salió en una foto en las redes sociales con Maximiliano Salas acompañado de los otros 10 jugadores.