Fue borrado en River y ahora fue presentado como nuevo refuerzo de Independiente

Un jugador fue borrado recientemente de River y ahora fue presentado como nuevo refuerzo de Independiente de Avellaneda. Se trata de Maximiliano Meza, quien regresó al Rojo y firmó contrato por 18 meses hasta diciembre de 2027.
Fue borrado recientemente de River y ahora tiene nuevo club. Se sumó a Independiente de Avellaneda y fue presentado
Un jugador fue borrado recientemente de River y ahora fue presentado como nuevo refuerzo de Independiente de Avellaneda. Se trata de Maximiliano Meza, quien regresó al Rojo y firmó contrato por 18 meses hasta diciembre de 2027.
Meza ya tuvo su primera práctica bajo las órdenes de Gustavo Quinteros en el predio de Villa Dominico y, posteriormente, se trasladó hacia la sede social para firmar el contrato.
Meza jugó en el equipo de Avellaneda entre 2016 y 2018, donde convirtió 11 goles y dio 14 asistencias en 83 partidos jugados.
Meza ganó la Copa Sudamericana 2017 tras vencer en la final a Flamengo. Convirtió el 2-1 en la ida de la final disputada en el Libertadores de América; en la vuelta fue 1-1, consagrándose campeón del título en el Maracaná.
Además ganó la Suruga Bank 2018 y por gracias a su bien nivel fue convocado por el Mundial de Rusia 2018.
En diciembre de ese mismo año, el mediocampista fue vendido al Rayados de Monterrey (México) por la suma de 16 millones de dólares, de los cuales 14 le dejaron a Independiente.
Meza fue uno de los once apartados por River Plate en el inicio de la pretemporada en el marco de una nueva reestructuración confirmada por el presidente del club, Stefano Di Carlo.
Llegó a mediados de 2024, cuando el Millo era dirigido por Marcelo Gallardo, a cambio de 2 millones de dólares provenientes del Monterrey; donde logró convertir 8 goles y dar 4 asistencias en 48 partidos, aunque se perdió 50 encuentros debido a complicaciones en su estado físico provocadas por distintas lesiones.
Días atrás Maxi Meza salió en una foto en las redes sociales con Maximiliano Salas acompañado de los otros 10 jugadores.