El Manchester City apostó a un conocido para reemplazar como entrenador de su primer equipo al catalán Josep Pep Guardiola, y se trata del italiano Enzo Maresca, contratado hasta el 2029. El ex jugador de la Juve trabajó en el club como asistente de Guardiola en 2022.
El Manchester City ya tiene al reemplazante de Pep Guardiola como DT
Tras la salida del entrenador español Josep Guardiola, el Manchester City cerró la contratación de un nuevo DT para la próxima temporada de la Premier League
Para que el italiano Enzo Maresca volviera al club, el Citizen desembolsó al Chelsea una suma cercana a los 22 millones de dólares debido a la polémica salida del técnico nacido en Pontecagnano Faiano, Salerno, Italia, y que seguirá su carrera en la Premier League inglesa.
Enzo Maresca, un "viejo conocido" en el Manchester CIty
Maresca estuvo desde sus inicios en la conducción técnica en el Manchester City, e iniciará su tercera gestión en el club inglés. Comenzó en 2021, dirigiendo a las inferiores, mientras que en la temporada 22/23 fue asistente de Guardiola en el primer equipo para el triplete del City. Enzo se puso el buzo de DT tras su retiro como jugador, ingresando como asistente del entrenador Fulvio Fiorin en el club Ascoli del ascenso italiano.
Maresca firmó por tres temporadas hasta julio de 2029, con la idea de apostar por proyectos a largo plazo.
En las primeras palabras del italiano señaló: "El Manchester City es un club que conozco muy bien y tener la oportunidad de dirigir a este equipo es una oportunidad magnífica para mí", y sumó: "Vamos a hacer lo más difícil en el fútbol, que es ganar".
A su vez, el presidente del City, Khaldoon Al Mubarak, expresó: "Este desafío asusta a muchas personas. La belleza de Enzo es que ama ese desafío".
Salida traumática de Maresca del Chelsea
En relación con la oficialización del italiano Maresca, el Chelsea lanzó un comunicado dirigido a sus hinchas para brindar detalles de la salida repentina de Enzo Maresca el 1 de enero de 2026.
En el escrito, el club admite y explica la mala finalización de la temporada: "El Chelsea FC reconoce que la temporada 2025/26 fue muy decepcionante para el club y sus aficionados. Un factor determinante fue la inestabilidad causada por los cambios en el puesto de entrenador durante el periodo navideño".
"En otoño del año pasado, nuestro ex entrenador nos informó que podría tener la oportunidad de suceder a Pep Guardiola al final de la temporada".
"Ningún club quiere cambiar de entrenador a mitad de temporada. Sin embargo, ante su decisión de no continuar cumpliendo con sus responsabilidades hasta el final de la temporada, el club no tuvo más remedio que proteger a nuestros jugadores, a nuestra afición y al escudo, y aceptar su dimisión en diciembre de 2025 de manera inesperada y abrupta", detallaron sobre la decisión que tomó la dirigencia Blue ante la situación.
Al final del comunicado del Chelsea afirmaron el consenso entre las partes: "Se ha llegado a un acuerdo confidencial con el Manchester City, que incluye el pago de una indemnización. También se ha llegado a un acuerdo confidencial con el ex entrenador, quien también pagará una indemnización".