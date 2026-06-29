El Manchester City ya tiene al reemplazante de Pep Guardiola como DT

Maresca firmó por tres temporadas hasta julio de 2029, con la idea de apostar por proyectos a largo plazo.

En las primeras palabras del italiano señaló: "El Manchester City es un club que conozco muy bien y tener la oportunidad de dirigir a este equipo es una oportunidad magnífica para mí", y sumó: "Vamos a hacer lo más difícil en el fútbol, que es ganar".

A su vez, el presidente del City, Khaldoon Al Mubarak, expresó: "Este desafío asusta a muchas personas. La belleza de Enzo es que ama ese desafío".

Salida traumática de Maresca del Chelsea

En relación con la oficialización del italiano Maresca, el Chelsea lanzó un comunicado dirigido a sus hinchas para brindar detalles de la salida repentina de Enzo Maresca el 1 de enero de 2026.

En el escrito, el club admite y explica la mala finalización de la temporada: "El Chelsea FC reconoce que la temporada 2025/26 fue muy decepcionante para el club y sus aficionados. Un factor determinante fue la inestabilidad causada por los cambios en el puesto de entrenador durante el periodo navideño".

"En otoño del año pasado, nuestro ex entrenador nos informó que podría tener la oportunidad de suceder a Pep Guardiola al final de la temporada".

"Ningún club quiere cambiar de entrenador a mitad de temporada. Sin embargo, ante su decisión de no continuar cumpliendo con sus responsabilidades hasta el final de la temporada, el club no tuvo más remedio que proteger a nuestros jugadores, a nuestra afición y al escudo, y aceptar su dimisión en diciembre de 2025 de manera inesperada y abrupta", detallaron sobre la decisión que tomó la dirigencia Blue ante la situación.

Al final del comunicado del Chelsea afirmaron el consenso entre las partes: "Se ha llegado a un acuerdo confidencial con el Manchester City, que incluye el pago de una indemnización. También se ha llegado a un acuerdo confidencial con el ex entrenador, quien también pagará una indemnización".