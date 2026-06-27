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TORNEO FEDERAL A

FADEP igualó de local frente al puntero Cipolletti por el Torneo Federal A

El equipo mendocino de FADEP empató sin goles ante el líder Cipolletti en Russell, y ahora se ubica cuarto en la Zona 3 del Torneo Federal A

Omar Romero
Por Omar Romero [email protected]
FADEP logró un buen empate de local frente a Cipolletti de Río Negro y se posicionó en el cuarto lugar de la tabla del Grupo 3 del Torneo Federal A.

FADEP logró un buen empate de local frente a Cipolletti de Río Negro y se posicionó en el cuarto lugar de la tabla del Grupo 3 del Torneo Federal A.

Foto: Gentileza Prensa de FADEP

FADEP empató sin goles este sábado por la 15ta fecha de la Zona 3 del Federal A, frente al líder Cipolletti de Río Negro. El encuentro se disputó en el predio maipucino de Russell, bajo el arbitraje de José Manuel Diaz, de la Liga de Villa Mercedes.

Con esta igualdad ante el líder, la Fundación Amigos por el Deporte acumuló ocho partidos sin perder con 3 triunfos y 5 empates. Se ubica en la cuarta posición con 16 puntos, afianzándose en el grupo que pasará a la Zona Campeonato.

FADEP y un partido parejo donde tuvo chances de desnivelar

Los primeros cuarenta cinco minutos fueron de trámite parejo con pocas llegadas a los arcos.

En el complemento el conjunto dirigido por Diego Pozo tuvo algunas ocasiones para abrir el marcador pero falló en los metros finales.

Formaci&oacute;n de FADEP que igual&oacute; en Russell con el l&iacute;der Cipolletti de R&iacute;o Negro por una nueva fecha del Torneo Federal A.

Formación de FADEP que igualó en Russell con el líder Cipolletti de Río Negro por una nueva fecha del Torneo Federal A.

FADEP venía de igualar sin goles de visitante con Juventud Unida de San Luis, con este resultado acumula 4 empates seguidos.

El equipo dirigido por Diego Pozo suma en el certamen tres triunfos siete empates y tres derrota.

FADEP se encuentra cuarto con16 puntos y en zona de clasificación.

Lo que viene para FADEP

Por la 16ta fecha FADEP jugará frente a Atenas de Río Cuarto. Este encuentro lo protagonizará en condición de visitante.

La Síntesis de FADEP vs. Cipolletti de Río Negro

FADEP (0): Cristian Aracena; Ezequiel Bonacorso, Nahuel Iribarren,Brayam Sosa, Federico Pérez; Brian Zabateta, Enzo Kalinski, Lucas Ramírez y Lautaro Taboada; José Méndez y Gonzalo Klusener. DT: Diego Pozo.

Cipolletti (0): Facundo Crespo; Yago Piro, Víctor Manchafico, Benjamín García y Nehuén García; Andrés Almirón, Marcos Pérez, Gonzalo Lucero y Maximiliano López; Sebastián Jeldres y Federico Acevedo. DT: Fabián Henriquez.

Cambios: ST: al inicio: Matías Navarro y Matías Persia por Méndez y Kalinsky (F) 17’ Diego Tonetto y Leandro Soria por Zabaleta y Taboada (F) 20’ Brandon Obregón y Nicolás. Peralta por Jeldres y Lucero ©, 31’ Valentín Flores y Enzo Vallejos por Almirón y Acevedo © 36' Uriel Gizzi Por Iribarren (F)

Estadio: FADEP

Árbitro: José Manuel Diaz (Villa Mercedes)

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