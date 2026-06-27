FADEP igualó de local frente al puntero Cipolletti por el Torneo Federal A

En el complemento el conjunto dirigido por Diego Pozo tuvo algunas ocasiones para abrir el marcador pero falló en los metros finales.

Formación de FADEP que igualó en Russell con el líder Cipolletti de Río Negro por una nueva fecha del Torneo Federal A. Foto: Gentileza Prensa de FADEP

FADEP venía de igualar sin goles de visitante con Juventud Unida de San Luis, con este resultado acumula 4 empates seguidos.

El equipo dirigido por Diego Pozo suma en el certamen tres triunfos siete empates y tres derrota.

FADEP se encuentra cuarto con16 puntos y en zona de clasificación.

Lo que viene para FADEP

Por la 16ta fecha FADEP jugará frente a Atenas de Río Cuarto. Este encuentro lo protagonizará en condición de visitante.

La Síntesis de FADEP vs. Cipolletti de Río Negro

FADEP (0): Cristian Aracena; Ezequiel Bonacorso, Nahuel Iribarren,Brayam Sosa, Federico Pérez; Brian Zabateta, Enzo Kalinski, Lucas Ramírez y Lautaro Taboada; José Méndez y Gonzalo Klusener. DT: Diego Pozo.

Cipolletti (0): Facundo Crespo; Yago Piro, Víctor Manchafico, Benjamín García y Nehuén García; Andrés Almirón, Marcos Pérez, Gonzalo Lucero y Maximiliano López; Sebastián Jeldres y Federico Acevedo. DT: Fabián Henriquez.

Cambios: ST: al inicio: Matías Navarro y Matías Persia por Méndez y Kalinsky (F) 17’ Diego Tonetto y Leandro Soria por Zabaleta y Taboada (F) 20’ Brandon Obregón y Nicolás. Peralta por Jeldres y Lucero ©, 31’ Valentín Flores y Enzo Vallejos por Almirón y Acevedo © 36' Uriel Gizzi Por Iribarren (F)

Estadio: FADEP

Árbitro: José Manuel Diaz (Villa Mercedes)