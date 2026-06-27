Cambio de autoridades en la UNCuyo: Esther Sanchez convocó a García para comenzar la transición

Comenzó el traspaso de la gestión a la fórmula filoperonista

Gabriel Fidel, Esther Sanchez, Adriana García y Ana Sisti, las autoridades que dejan su cargo y las que asumen el mando de la UNCuyo hasta el 2029 Prensa UNCuyo

La reunión se realizó en el edificio del rectorado y marcó el inicio del intercambio de información entre ambas administraciones. Según informó la Universidad, el encuentro se desarrolló en un clima de cordialidad y permitió definir los primeros pasos de la transición que continuará durante las próximas semanas.

Las nuevas autoridades asumirán el 14 de agosto, por lo que antes de esa fecha deberán interiorizarse sobre la situación administrativa, financiera y académica de la UNCuyo para garantizar la continuidad de la gestión.

La elección que cambió el mapa político de la UNCuyo

La fórmula de Encuentro Plural, integrada por Adriana García y Ana Sisti, se impuso en el balotaje del 23 de junio con casi el 54% de los votos ponderados y desplazó a la lista encabezada por Gabriel Fidel, actual vicerrector y candidato respaldado por el oficialismo universitario. Su lista, Sumar Universidad, obtuvo el 46% de los votos.

El resultado fue leído también en clave política. La victoria de García y Sisti fue interpretada como una derrota para el gobernador Alfredo Cornejo, cuyo candidato no logró retener el rectorado. Además, distintos sectores universitarios analizaron el resultado como un voto castigo al radicalismo por su alineamiento con el gobierno nacional de Javier Milei.

García y Sisti asumirán la conducción de la universidad el 14 de agosto, tras la proclamación definitiva de la fórmula ganadora.