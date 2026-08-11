Le partieron un ladrillo en la cabeza a un jubilado. Lo desmayaron. Le sacaron su costosa bicicleta eléctrica. Pero nunca imaginaron que iban a ser identificados, no sólo por un video de una cámara de seguridad, sino por el perro de uno de los ladrones, que lo acompaña a todos lados. Ahora, uno de ellos recibió una pena de 5 años de cárcel por el robo ocurrido en Ciudad.
Le partió la cabeza a un jubilado, le robó una bicicleta de $13 millones y lo reconocieron por su fiel perrito
Un joven de 24 años conocido como Chulo fue sentenciado a 5 años por el violento robo ocurrido en las inmediaciones de la UNCuyo
En el mediodía del 27 de enero pasado, un jubilado de 76 años circulaba en su bicicleta eléctrica por las inmediaciones de la Universidad Nacional de Cuyo (UNCuyo). En calle Ingenieros, entre Democracia y Lencinas, fue interceptado por dos ladrones que no le dieron tiempo a reaccionar.
Los delincuentes le partieron un ladrillo en la cabeza. La víctima cayó desvanecida y quedó indefensa. Los malvivientes tomaron su bicicleta eléctrica Specialized -valuada en $13 millones-, su teléfono celular y un reloj inteligente. Escaparon del lugar, pero nunca se imaginaron que el robo estaba siendo filmado.
La detención y condena tras el robo en Ciudad
La víctima logró superar un traumatismo de cráneo moderado, pero al declarar dijo que no se acordaba mucho del hecho. Los investigadores accedieron a un video de una cámara de seguridad de un comercio que captó el momento justo del robo.
Con los trabajos investigativos sospecharon que los ladrones fueron Enzo Chulo González (24) y otro joven identificado como Chanchín -hasta el día de hoy se encuentra prófugo-. Se realizó un allanamiento en domicilios donde surgió un dato que confirmó todo: testigos cercanos al Chulo lo reconocieron en el video que se viralizó no sólo por su apariencia física sino también por su perro que lo sigue a todos lados.
El joven finalmente fue detenido el 8 de julio y lo imputaron por robo agravado por el uso de arma. También se realizó un allanamiento donde se recuperó la bicicleta eléctrica ya que se encontraba publicada a la venta en la red social Facebook.
El lunes pasado se realizó un juicio abreviado donde Chulo González admitió haber cometido el violento robo y fue condenado a una pena de 5 años de cárcel.
En pocas palabras
- Condena judicial: un joven de 24 años fue sentenciado a 5 años de cárcel por un violento robo.
- Hecho delictivo: la víctima fue golpeada con un ladrillo y despojada de su bicicleta eléctrica y pertenencias.
- Identificación clave: el delincuente fue reconocido en imágenes de seguridad, en parte, por su perro que lo acompaña.