Le partió la cabeza a un jubilado, le robó una bicicleta de $13 millones y lo reconocieron por su fiel perrito

La detención y condena tras el robo en Ciudad

La víctima logró superar un traumatismo de cráneo moderado, pero al declarar dijo que no se acordaba mucho del hecho. Los investigadores accedieron a un video de una cámara de seguridad de un comercio que captó el momento justo del robo.

Con los trabajos investigativos sospecharon que los ladrones fueron Enzo Chulo González (24) y otro joven identificado como Chanchín -hasta el día de hoy se encuentra prófugo-. Se realizó un allanamiento en domicilios donde surgió un dato que confirmó todo: testigos cercanos al Chulo lo reconocieron en el video que se viralizó no sólo por su apariencia física sino también por su perro que lo sigue a todos lados.

El ladrón que terminó admitiendo el violento robo.

El joven finalmente fue detenido el 8 de julio y lo imputaron por robo agravado por el uso de arma. También se realizó un allanamiento donde se recuperó la bicicleta eléctrica ya que se encontraba publicada a la venta en la red social Facebook.

El lunes pasado se realizó un juicio abreviado donde Chulo González admitió haber cometido el violento robo y fue condenado a una pena de 5 años de cárcel.