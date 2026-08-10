Un delincuente que robó monitores del área de Terapia Intensiva del Hospital Fernández fue detenido en el barrio de Caballito, Buenos Aires, luego del operativo cerrojo que se realizó mediante una compra controlada por redes sociales.
El insensible robo en terapia intensiva de un hospital que se desbarató en las redes sociales
Tras el robo se realizó un operativo cerrojo que se realizó mediante una compra controlada por redes sociales
Personal de la División Investigaciones tomó intervención en el caso luego de la denuncia realizada por un empleado de dicha institución médica, quién comentó haber visto dos monitores multiparamétricos que eran vendidos en una red social.
En su descripción, el sujeto expuso que en la aplicación ofrecían ambos aparatos por $1 millón y que, por sus características y el número de serie, correspondían a equipos que habían sido robados del hospital.
El insensible robo en la terapia intensiva
Con la autorización de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional Número, los efectivos guiaron al denunciante para fingir una compra de los elementos y atrapar al autor del robo.
El empleado del hospital citó al “vendedor” en una estación de servicios ubicada en el cruce de las avenidas La Plata e Independencia, donde fue reducido y detenido por los efectivos policiales, confirmaron fuentes vinculadas a la investigación.
Al ser requisado en presencia de testigos, además de los monitores denunciados, la Policía de Buenos Aires halló en poder del detenido otros elementos de uso hospitalario cuya tenencia no pudo justificar: un monitor de latidos fetales, una bomba de vacío y varios instrumentales médicos.
La Fiscalía de Buenos Aires le dio intervención al Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Número 13, a cargo de Diego Slupsky y ante la Secretaría 140 de Enrique De Schuttere.
Las autoridades judiciales dispusieron el arresto del delincuente y el secuestro de todos los elementos que poseía, por un valor de mercado cercano a los $9 millones, sumado a su celular y del vehículo Chevrolet Spin azul con el que había llegado al lugar de encuentro. Se supo que el detenido registra antecedentes delictivos por violencia de género y por robo.