Un publicación de Facebook que parecía ser inocente escondía una oscura verdad: un robo sin esclarecer. La venta de disfraces de superhéroes para niños que se realizaba por esa red social derivó en un allanamiento en Las Heras, la detención de un sospechoso y ahora un arreglo judicial para evitar ser condenado.
Vendía disfraces de superhéroes robados por Facebook y ahora lo obligaron a terminar la secundaria
Un hombre que estaba imputado por encubrimiento agravado llegó a un acuerdo con la Justicia
El 16 de marzo de 2025, un hombre dejó una camioneta Ford Ecosport estacionada en calle Federico Moreno, a metros del Hospital. Un delincuente aprovechó ese momento para romper una de las ventanillas y robar un bolso con 200 disfraces infantiles de superhéroes que la víctima guardaba en el baúl.
La investigación por el robo nunca tuvo detenidos, pero sí una secuela en las redes sociales que fue detectado por el propio dueño del vehículo.
La venta en Facebook de los elementos robados
El 26 de mayo siguiente, dos meses después del robo, el hombre encontró publicaciones en Facebook donde ofrecían a la venta los elementos que le habían sustraído. Dos usuarios habían difundido en Marketplace fotos de los trajes infantiles a un precio de $8.000. Inmediatamente avisó a la Policía.
La investigación derivó en un allanamiento que se realizó el 13 de junio de 2025 en una casa ubicada en el barrio Sargento Cabral de Las Heras. Los efectivos encontraron 35 de los disfraces sustraídos y detuvieron a Sergio Leandro Vedia, de 32 años.
El hombre no fue imputado por el robo pero sí por encubrimiento agravado por el ánimo de lucro. Como se trata de un delito excarcelable y no tiene antecedentes penales, quedó en libertad. Este jueves realizó una probation donde la jueza María Cristina Pietrasanta suspendió la realización de un juicio a cambio de cumpla ciertas normas de conducta durante 1 año. Entre ellas, el hombre deberá terminar la escuela secundaria.
En pocas palabras
- Robo de disfraces: hallan disfraces de superhéroes robados en Facebook y detienen a sospechoso en Las Heras.
- Imputación y acuerdo: hombre imputado por encubrimiento agravado logra acuerdo judicial para evitar condena.
- Condiciones de probation: deberá terminar la secundaria y cumplir normas de conducta por un año.