Vendía disfraces de superhéroes robados por Facebook y ahora lo obligaron a terminar la secundaria

El encubrimiento tras el robo quedó esclarecido en la investigación judicial.

La venta en Facebook de los elementos robados

El 26 de mayo siguiente, dos meses después del robo, el hombre encontró publicaciones en Facebook donde ofrecían a la venta los elementos que le habían sustraído. Dos usuarios habían difundido en Marketplace fotos de los trajes infantiles a un precio de $8.000. Inmediatamente avisó a la Policía.

La investigación derivó en un allanamiento que se realizó el 13 de junio de 2025 en una casa ubicada en el barrio Sargento Cabral de Las Heras. Los efectivos encontraron 35 de los disfraces sustraídos y detuvieron a Sergio Leandro Vedia, de 32 años.

El hombre no fue imputado por el robo pero sí por encubrimiento agravado por el ánimo de lucro. Como se trata de un delito excarcelable y no tiene antecedentes penales, quedó en libertad. Este jueves realizó una probation donde la jueza María Cristina Pietrasanta suspendió la realización de un juicio a cambio de cumpla ciertas normas de conducta durante 1 año. Entre ellas, el hombre deberá terminar la escuela secundaria.