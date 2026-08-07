Aprovechó la confianza y un ladrón robó $3.000.000 de una iglesia en la previa de San Cayetano

Este jueves que pasó, un día antes de la celebración de San Cayetano, se denunció el robo millonario de las limosnas de la Parroquia Nuestra Señora de La Merced, que está ubicada en pleno centro de la provincia de San Juan.
Sin importar nada, un ladrón no tuvo reparos en entrar a la casa de Dios y cometer un robo, que fue advertido recientemente y sorprendió a toda la comunidad.
El robo llamó la atención de los miembros de la Iglesia y de todas las personas que, a diario, hacen muestras de caridad y realizan un importante aporte de limosnas.
Robo en una iglesia de San Juan: cómo fue el hecho
Según reportan medios de San Juan, un ladrón ingresó a una oficina que está ubicada en la parte trasera de la Parroquia Nuestra Señora de La Merced, violentó un mueble y se terminó robando 3.000.000 de pesos de las limosnas.
Al enterarse del faltante de la plata de las limosnas, se realizó la denuncia este jueves que pasó, en la Comisaría 3ra, ya es investigado por el fiscal de turno de la UFI Delitos contra la Propiedad.
Incertidumbre con el robo en San Juan
Todo el personal de la Iglesia aún no entiende precisamente qué día fue que el ladrón ingresó al templo para cometer el robo ni cómo hizo para entrar a la oficina y llevarse la suma millonaria.
Nora Guevara, la encargada de la administración de la Iglesia que está ubicada en la conocida esquina de las calles Caseros y Rivadavia, fue quien descubrió lo sucedido este mismo jueves,
Como todos sabe, esa Iglesia permanece abierta, explicó un investigador. De esa manera, el ladrón se las ingenió para pasar desapercibido e ingresar a la oficina que funciona detrás del templo.
El ladrón, una vez dentro de la oficina, abrió de manera violenta un armario donde estaban guardadas las limosnas y las donaciones de la gente, que diariamente aporta.
El delincuente logró robar 3.000.000 de pesos y nadie sabe quién fue el autor del indignante hecho.
En síntesis, la plata no apareció y la recaudación de la comunidad pasó a estar en manos ajenas.
En pocas palabras
- Robo millonario: $3.000.000 desaparecieron de la Parroquia Nuestra Señora de La Merced en San Juan.
- Sospechas: Un ladrón aprovechó la confianza y el acceso a una oficina trasera del templo.
- Investigación: La policía y el fiscal de turno investigan el hecho, pero aún no hay pistas sobre el autor.