Estaba borracha y se robó por error un auto similar al suyo

Ariel Salgado, la mujer detenida por el robo accidental.

El robo accidental del auto y la detención

El dueño original había dejado por descuido el llavero dentro del auto. Bajo los efectos combinados del alcohol y drogas, según la información policial, la mujer arrancó y se alejó conduciendo de manera errática.

Ya en horas de la madrugada, los policías de Estados Unidos observaron el auto viajando a alta velocidad, circulando por el borde de la ruta y sin mantenerse en su carril. Lo detuvieron y comprobaron signos claros de alcoholización en la conductora.

La Policía de Estados Unidos logró esclarecer el particular robo.

Mientras procesaban la detención, al consultar las placas descubrieron que el auto había sido reportado como robado poco antes. La investigación determinó rápidamente que se trataba de un error y no de un robo intencional.

El verdadero auto de Ariel Salgado, del mismo modelo, marca, color y año, se encontraba estacionado cerca del bar. Una vez aclarado el malentendido, el rodado fue devuelto a su propietario, quien optó por no presentar cargos criminales relacionados con el supuesto robo. Igual la mujer fue arrestada y acusada de conducir con la capacidad deteriorada por la influencia combinada de alcohol y drogas, además de varias infracciones de tránsito: exceso de velocidad, circular de forma peligrosa y no mantener el carril. Días después, recuperó su libertad aunque deberá afrontar el proceso judicial.