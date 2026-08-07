Es un importante jefe de una de las fuerzas de seguridad más importantes del país: la Policía Federal. Sin embargo, hizo todo lo contrario a lo que representa su uniforme. Tras un importante operativo que se realizó en Córdoba, el uniformado terminó detenido acusado de robar dinero y hasta perros en un procedimiento que encabezó.
Robó de perros pitbull y dinero: la causa contra el jefe de la Policía Federal que terminó detenido
Un denunciante y una compañera del jefe policial fueron los denunciantes de las irregularidades
Se trata de un jefe de la Policía Federal Argentina (PFA) fue detenido en Córdoba por robar dos perros Pitbulls y dinero durante procedimientos. El hombre en cuestión fue identificado como Alejandro Falcón, quien estaba a cargo de la división Drogas Peligrosas en dicha provincia.
La causa, que está en manos del fiscal federal Maximiliano Hairabedian, comenzó tiempo atrás, derivó en las últimas horas en la detención de Alejandro Falcón y en las imputaciones de otros 3 efectivos.
El robo que cometieron los policías de Córdoba
De acuerdo con la información aportada por el medio cordobés El DoceTv, el agente fue imputado por los delitos de hurto calificado, falsedad ideológica, peculado y dádivas. Se descubrió que, en operativos que él comandaba, robó dos perros pitbull y dinero.
Asimismo, se supo que habría realizado un viaje personal hasta Rosario, Santa Fe, con un patrullero provincial y cargó combustible con el dinero destinado a la Policía Federal.
La causa inició por dos denuncias recibidas en la Justicia. La primera es de un particular, quien expuso que en un procedimiento sufrió el robo de dinero, mientras que el segundo caso es de una compañera. En este hecho, la mujer señaló que desde que el jefe arribó a la seccional, a mediados de 2024, se registraron diversos episodios de robos, protección y el uso de móviles policiales.
En la actualidad Alejandro Falcón se encuentra detenido en la cárcel de Bouwer y se espera que en los próximos días se desarrolle una audiencia donde se debate si el policía recupera la libertad o continúa el proceso tras las rejas.