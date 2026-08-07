Robó de perros pitbull y dinero: la causa contra el jefe de la Policía Federal que terminó detenido

El detenido era el investigador narco de la Policía Federal de Córdoba. Imagen ilustrativa.

El robo que cometieron los policías de Córdoba

De acuerdo con la información aportada por el medio cordobés El DoceTv, el agente fue imputado por los delitos de hurto calificado, falsedad ideológica, peculado y dádivas. Se descubrió que, en operativos que él comandaba, robó dos perros pitbull y dinero.

Asimismo, se supo que habría realizado un viaje personal hasta Rosario, Santa Fe, con un patrullero provincial y cargó combustible con el dinero destinado a la Policía Federal.

El detenido era el investigador narco de la Policía Federal de Córdoba. Imagen ilustrativa.

La causa inició por dos denuncias recibidas en la Justicia. La primera es de un particular, quien expuso que en un procedimiento sufrió el robo de dinero, mientras que el segundo caso es de una compañera. En este hecho, la mujer señaló que desde que el jefe arribó a la seccional, a mediados de 2024, se registraron diversos episodios de robos, protección y el uso de móviles policiales.

En la actualidad Alejandro Falcón se encuentra detenido en la cárcel de Bouwer y se espera que en los próximos días se desarrolle una audiencia donde se debate si el policía recupera la libertad o continúa el proceso tras las rejas.