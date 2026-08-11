Con total impunidad, dos jóvenes llevaron adelante un robo en el barrio Sarmiento de Centenario, en la provincia de Neuquén. Los ladrones rompieron la luneta de un auto que estaba estacionado y, según se aprecia en un video registrado por cámaras de seguridad, se manejaron con total impunidad.
Destrozaron a piedrazos la luneta de un auto y el video del robo desató la furia de los vecinos
El lamentable robo fue perpetrado por dos ladrones, que rompieron el vidrio del auto y se llevaron varias pertenencias
El robo se produjo en la mañana del reciente domingo, poco después de las 9 de la mañana, sobre calle Panamá al 800.
Los ladrones aprovecharon el silencio de las primeras horas del domingo para destrozar el vidrio del auto y terminaron llevándose varias pertenencias, como si nadie los estuviera viendo.
Robo en Neuquén: así fue el robo que indignó a los vecinos
Según se puede apreciar en el video, los jóvenes llegaron hasta el auto encapuchados y caminando por el medio de la calle. Tras inmutarse ante los ladridos de los perros, tomaron unas piedras y rompieron la luneta del auto, una Volkswagen Suran que estaba estacionada sobre la banquina.
Luego de varios intentos, el vidrio del vehículo quedó despedazado, a la vez que comenzó a sonar la alarma del auto.
Pero el sonido no amedrentó a los ladrones, que terminaron llevándose a toda carrera algunas pertenencias que estaban en el baúl del auto estacionado.
El sonido de la alarma hizo que los vecinos salieran de inmediato, según varios reportes de medios de Neuquén, pero no alcanzaron a divisar quiénes habían sido los autores del robo.
Video del robo en Neuquén
Las cámaras de seguridad captaron el momento del robo y en las redes sociales, la indignación es total.
Los vecinos se sienten desprotegidos y no pueden creer que los ladrones se manejaran de la manera que lo hicieron para cometer el robo, como si nada les importara.
La Policía investiga el caso y está detrás de varias pistas para poder dar con el paradero de los ladrones y las pertenencias que se llevaron del robo.
En pocas palabras
- Robo en Centenario: Dos jóvenes rompieron la luneta de un auto y se llevaron pertenencias en el barrio Sarmiento de Neuquén.
- Impunidad del hecho: Los delincuentes actuaron a plena luz del día, a pesar de la alarma del vehículo y los ladridos de los perros.
- Investigación policial: La policía busca a los autores del robo con pistas obtenidas de cámaras de seguridad y testimonios.