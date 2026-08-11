Destrozaron a piedrazos la luneta de un auto y el video del robo desató la furia de los vecinos

Robo en Neuquén: así fue el robo que indignó a los vecinos

Según se puede apreciar en el video, los jóvenes llegaron hasta el auto encapuchados y caminando por el medio de la calle. Tras inmutarse ante los ladridos de los perros, tomaron unas piedras y rompieron la luneta del auto, una Volkswagen Suran que estaba estacionada sobre la banquina.

Luego de varios intentos, el vidrio del vehículo quedó despedazado, a la vez que comenzó a sonar la alarma del auto.

Pero el sonido no amedrentó a los ladrones, que terminaron llevándose a toda carrera algunas pertenencias que estaban en el baúl del auto estacionado.

El sonido de la alarma hizo que los vecinos salieran de inmediato, según varios reportes de medios de Neuquén, pero no alcanzaron a divisar quiénes habían sido los autores del robo.

Video del robo en Neuquén

Las cámaras de seguridad captaron el momento del robo y en las redes sociales, la indignación es total.

Los vecinos se sienten desprotegidos y no pueden creer que los ladrones se manejaran de la manera que lo hicieron para cometer el robo, como si nada les importara.

La Policía investiga el caso y está detrás de varias pistas para poder dar con el paradero de los ladrones y las pertenencias que se llevaron del robo.