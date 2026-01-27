Dos delincuentes atacaron con un ladrillo a un ciclista en la Capital de Mendoza. Lo golpearon en la cabeza cuando circulaba en las inmediaciones de la UNCuyo y el barrio Olivares. Testigos indicaron que los agresores escaparon hacia el interior de la barriada con la bicicleta de la víctima. Aseguraron que están cansados por los constantes robos que viven en esa zona.
Golpearon con un ladrillo a un ciclista y le robaron la bicicleta a metros de la UNCuyo
El ciclista circulaba a metros de la UNCuyo cuando fue atacado por dos delincuentes que lo golpearon en la cabeza con un ladrillo y le robaron la bicicleta
El asalto ocurrió al mediodía de este martes en calle José Ingenieros, colindante al barrio Olivares y a 200 metros del ingreso a la UNCuyo, por donde circulaba un ciclista.
Según se supo, dos delincuentes lo sorprendieron y sin decirle nada lo golpearon en la cabeza. La víctima llevaba casco colocado, pero esto no limitó a los asaltantes a herirlo.
El hombre cayó inconsciente al asfaltos y sin demorar, los ladrones le sacaron la bicicleta y escaparon hacia el interior del barrio Olivares, según señalaron los testigos, lo que fue confirmado por las imágenes de las cámaras de seguridad que captaron el hecho.
El ciclista quedó herido y la Policía busca a los autores
La víctima que había quedado tendida en el suelo junto al ladrillo y una gran herida en su cabeza fue asistido por otros conductores que pasaban por allí, además de vecinos que llamaron al 911.
Llegó la Policía y luego una ambulancia del Servicio de Emergencias Coordinado, cuyos médicos constataron la lesión y trasladaron al herido hacia el Hospital Español.
Mientras, la Policía intenta dar con los delincuentes que cometieron el violento asalto al ciclista ocurrido a solo 200 metros del ingreso a la UNCuyo. Los vecinos señalaron que la zona es muy insegura y que están cansados de los constantes robos que sufren en el lugar, por lo que reclamaron medidas definitivas.