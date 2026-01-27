Golpearon con un ladrillo a un ciclista y le robaron la bicicleta a metros de la UNCuyo

El hombre cayó inconsciente al asfaltos y sin demorar, los ladrones le sacaron la bicicleta y escaparon hacia el interior del barrio Olivares, según señalaron los testigos, lo que fue confirmado por las imágenes de las cámaras de seguridad que captaron el hecho.

El ciclista quedó herido y la Policía busca a los autores

La víctima que había quedado tendida en el suelo junto al ladrillo y una gran herida en su cabeza fue asistido por otros conductores que pasaban por allí, además de vecinos que llamaron al 911.

Llegó la Policía y luego una ambulancia del Servicio de Emergencias Coordinado, cuyos médicos constataron la lesión y trasladaron al herido hacia el Hospital Español.

asalto ciclista barrio olivares 2 Testigos indicaron que los delincuentes golpearon en la cabeza a un ciclista y le robaron el rodado. Foto: Pablo Gamba/ Radio Nihuil

Mientras, la Policía intenta dar con los delincuentes que cometieron el violento asalto al ciclista ocurrido a solo 200 metros del ingreso a la UNCuyo. Los vecinos señalaron que la zona es muy insegura y que están cansados de los constantes robos que sufren en el lugar, por lo que reclamaron medidas definitivas.