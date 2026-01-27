Un delincuente fue capturado por la Policía y Preventores de la Capital de Mendoza luego de ingresar a un local de ropa ubicado dentro de una galería. Las cámaras de seguridad del negocio captaron al ladrón en el momento del robo y recuperaron todas las pertenencias.
Capturaron a un delincuente que había entrado a robar a un local de ropa del centro de Mendoza
El delincuente trepó por los techos hasta ingresar a una galería de calle Las Heras, del centro de Mendoza. Ingresó a un local de ropa donde cometió el robo
El intento de robo ocurrió alrededor de las 3.30 de este martes en un local de la galería La Alianza, ubicada en calle Las Heras al 300, a pocos metros de calle Patricias Mendocinas, de Capital.
La dueña del negocio de ropa fue advertida por las alarmas de las cámaras de seguridad que había un delincuente en el interior y avisó al 911.
Al lugar llegó la Policía junto con Preventores de la Capital y atraparon al ladrón, quien puso resistencia. Además recuperaron 3 bolsos con ropa, un celular y un parlante pequeño. Quedó detenido a disposición de la Justicia.
El accionar del delincuente que intentó robar en un local de ropa
Según establecieron los pesquisas, el ladrón ingresó a una playa de estacionamiento de calle General Paz, desde donde accedió al techo de la galería La Alianza.
Una vez allí hizo un boquete desde el cual pudo acceder al pasillo de la galería. Luego de analizar los diferentes negocios, entró a uno de ropa de mujer por una ventana por la que pasó sin dañarla.
Las cámaras de seguridad del negocio captaron el momento en que el delincuente se manejó con total impunidad. Alumbraba con una linterna y seleccionaba los elementos que le interesaban para robar.