Capturaron a un delincuente que había entrado a robar a un local de ropa del centro de Mendoza

Al lugar llegó la Policía junto con Preventores de la Capital y atraparon al ladrón, quien puso resistencia. Además recuperaron 3 bolsos con ropa, un celular y un parlante pequeño. Quedó detenido a disposición de la Justicia.

El accionar del delincuente que intentó robar en un local de ropa

Según establecieron los pesquisas, el ladrón ingresó a una playa de estacionamiento de calle General Paz, desde donde accedió al techo de la galería La Alianza.

Una vez allí hizo un boquete desde el cual pudo acceder al pasillo de la galería. Luego de analizar los diferentes negocios, entró a uno de ropa de mujer por una ventana por la que pasó sin dañarla.

Embed - Un ladrón entró a robar a un local de ropa de mujer del centro de Mendoza

Las cámaras de seguridad del negocio captaron el momento en que el delincuente se manejó con total impunidad. Alumbraba con una linterna y seleccionaba los elementos que le interesaban para robar.