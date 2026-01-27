El sueño de la casa propia: el plan de viviendas que llama la atención por sus cuotas bajas

La novedad que tiene este crédito del IPV es que la cuota depende de los m2 que posea la vivienda que se va a construir. Por eso mismo, en el caso de una casa que tenga 55m2 cubiertos, la cuota a devolver puede ser de $264.000 por mes.

Ahora, para acceder a este plan de viviendas del IPV se deben cumplir los siguientes requisitos:

Ingreso Familiar Mínimo: $1.323.251,12 a $2.831.970,67

Créditos hipotecarios del IPV otorga el 85% del inmueble

del otorga el 85% del inmueble El tamaño debe estar entre los 55 m² y 140 m²

Tener un terreno o adquirirlo en los 36 meses de ahorro previo.

El terreno debe contar con luz y agua potable. Si es en un barrio cerrado, las expensas no deben superar el 50% del monto de la cuota de la alternativa IV (80 m2).

casas del ipv, casa propia, viviendas.jpg

Las condiciones que pueden dejar a alguien sin el crédito del IPV para una casa

Además de estas condiciones, hay otras dos que todo solicitante de estos créditos hipotecarios del IPV debe cumplir y es que no pueden ser propietarios de otras casas y que el crédito debe ser utilizado para primera vivienda familiar.

En caso de no cumplir con estas condiciones, los solicitantes no podrán acceder a los créditos hipotecarios del IPV. En caso de cumplir con todas las condiciones, la inscripción se puede hacer a través de la página web oficial del IPV.

De cuánto es el valor de la cuota del crédito del IPV

De acuerdo al tamaño de la casa a construit, el valor de la cuota a pagar por el crédito hipotecario del IPV son las siguientes: