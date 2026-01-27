El sueño de la casa propia: el plan de viviendas que llama la atención por sus cuotas bajas

El sueño de la casa propia es un deseo muy recurrente en las familias o personas solteras que alquilan o que desean independizarse y, para muchos, las únicas soluciones posibles son los planes de vivienda provinciales o los créditos hipotecarios que ofrecen los bancos.
En el caso de Mendoza, hay una tercera posibilidad que está vinculada a los planes de casas provinciales y es la posibilidad de acceder a un crédito del Instituto Provincial de Vivienda (IPV) y pagar cuotas que van desde los $264.000.
Cómo es el plan de vivienda del IPV
Uno de los planes vigentes del IPV es el Construyo Mi Casa. Este consiste en la otorgación de un crédito para que las personas que posean un lote o un sitio en el que construir, puedan levantar su propia vivienda.
La novedad que tiene este crédito del IPV es que la cuota depende de los m2 que posea la vivienda que se va a construir. Por eso mismo, en el caso de una casa que tenga 55m2 cubiertos, la cuota a devolver puede ser de $264.000 por mes.
Ahora, para acceder a este plan de viviendas del IPV se deben cumplir los siguientes requisitos:
- Ingreso Familiar Mínimo: $1.323.251,12 a $2.831.970,67
- Créditos hipotecarios del IPV otorga el 85% del inmueble
- El tamaño debe estar entre los 55 m² y 140 m²
- Tener un terreno o adquirirlo en los 36 meses de ahorro previo.
- El terreno debe contar con luz y agua potable. Si es en un barrio cerrado, las expensas no deben superar el 50% del monto de la cuota de la alternativa IV (80 m2).
Las condiciones que pueden dejar a alguien sin el crédito del IPV para una casa
Además de estas condiciones, hay otras dos que todo solicitante de estos créditos hipotecarios del IPV debe cumplir y es que no pueden ser propietarios de otras casas y que el crédito debe ser utilizado para primera vivienda familiar.
En caso de no cumplir con estas condiciones, los solicitantes no podrán acceder a los créditos hipotecarios del IPV. En caso de cumplir con todas las condiciones, la inscripción se puede hacer a través de la página web oficial del IPV.
De cuánto es el valor de la cuota del crédito del IPV
De acuerdo al tamaño de la casa a construit, el valor de la cuota a pagar por el crédito hipotecario del IPV son las siguientes:
- 140 m²: Cuota mensual de $566.394,13 y un ingreso mínimo de $2.831.970,67.
- 120 m²: Cuota mensual de $497.552,19 y un ingreso mínimo de $2.487.760,94.
- 100 m²: Cuota mensual de $403.361,01 y un ingreso mínimo de $2.016.805,11.
- 80 m²: Cuota mensual de $339.831,53 y un ingreso mínimo de $1.699.157,63.
- 69 m²: Cuota mensual de $304.824,71 y un ingreso mínimo de $1.524.123,55.
- 55 m²: Cuota mensual de $264.650,22 y un ingreso mínimo de $1.323.251,12.