Volvieron a atrapar a un delincuente que ya fue detenido más de 100 veces en Mendoza

El delincuente, que solo en 2025 fue aprehendido en 31 oportunidades, fue sorprendido mientras trasladaba herramientas robadas, que luego fueron recuperadas

Por Redacción de UNO [email protected]
El joven detenido cuenta con un amplio historial judicial. 

La Policía de Mendoza detuvo a un joven delincuente de 26 años con un extenso historial delictivo luego de sorprenderlo en Luján de Cuyo, mientras trasladaba herramientas robadas en Luján de Cuyo. Tras identificarlo, se supo que el arrestado acumula más de 100 aprehensiones y solo en 2025 sumó 31 por diversos delitos.

Según información policial, el último episodio ocurrió este domingo a las 6.20, cuando efectivos de la Comisaría 47 recorrían la lateral sur, a la altura del boliche Wabi. En ese contexto, advirtieron a un hombre que llevaba diversas herramientas en actitud sospechosa, por lo que procedieron a identificarlo y detenerlo.

Mujer policía en Mendoza
La policía detuvo a un joven con más de 100 antecedentes por delitos varios. Foto: ilustrativa.

Un delincuente con amplio historial judicial

Tras las averiguaciones iniciales, se confirmó que los objetos habían sido robados de una empresa ubicada sobre calle Terrada. Entre los elementos recuperados se encontraban una soldadora, dos amoladoras y un equipo de lubricación. El detenido quedó a disposición de la Oficina Fiscal correspondiente.

El joven cuenta con un amplio historial judicial que incluye causas por robo agravado por escalamiento, hurto simple, hurto con escalamiento, desobediencia en contexto de violencia de género e infracción al artículo 205 del Código Penal. Además, acumula más de 100 aprehensiones previas y solo en 2025 fue detenido en 31 oportunidades.

