Volvieron a atrapar a un delincuente que ya fue detenido más de 100 veces en Mendoza

Según información policial, el último episodio ocurrió este domingo a las 6.20, cuando efectivos de la Comisaría 47 recorrían la lateral sur, a la altura del boliche Wabi. En ese contexto, advirtieron a un hombre que llevaba diversas herramientas en actitud sospechosa, por lo que procedieron a identificarlo y detenerlo.

Mujer policía en Mendoza La policía detuvo a un joven con más de 100 antecedentes por delitos varios. Foto: ilustrativa.

Un delincuente con amplio historial judicial

Tras las averiguaciones iniciales, se confirmó que los objetos habían sido robados de una empresa ubicada sobre calle Terrada. Entre los elementos recuperados se encontraban una soldadora, dos amoladoras y un equipo de lubricación. El detenido quedó a disposición de la Oficina Fiscal correspondiente.