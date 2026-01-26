Violenta pelea: un hombre fue asesinado de un balazo en el pecho por el novio de su ex pareja.

Crimen hombre asesinado Un hombre fue asesinado a balazos por el novio de su ex pareja, en una estación de servicio adonde llegaba su hija tras una excursión. Foto gentileza la100.com

En un momento determinado, Leonel Ezequiel Martínez, de 33 años de edad, padre de la adolescente, se cruzo con el novio de su ex pareja, un joven de 27 años y se originó una violenta pelea. En medio de la discusión, el más joven extrajo de su automóvil una pistola y comenzó a efectuar disparos. Uno de ellos, impactó en el pecho de Martínez, quien quedó tendido en el piso ante el pánico de las otras personas presentes en el lugar.

La adolescente y su madre, Joana Casado, presenciaron el incidente asistidas por otras personas que acudieron a buscar a sus hijos, mientras que el atacante escapó corriendo hacia la ruta 6.

Otros automovilistas y el personal de la estación de servicio socorrieron al hombre herido practicándole maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP) durante casi 20 minutos. Inclusive, uno de los adolescentes amigos de su hija, de 15 años, le masajeó el pecho para intentar mantenerlo con vida mientras esperaban la llegada de la ambulancia.

Al llegar la asistencia, el hombre fue trasladado al Hospital Zonal Virgen del Carmen, donde sólo pudieron constatar su muerte.

Luego de la toma de declaraciones a las personas cercanas a la víctima, personal policial que se presentó en la estación del servicio, puso en marcha un operativo para tratar de localizar al asesino.

Tras una intensa búsqueda, la Policía Bonaerense logró dar con el sospechoso, alrededor de las 9 de la mañana de este lunes en una vivienda del calle Ochoa, en el barrio Santa Lucía, del partido de Campana. El asesino, Alexis Damián Lumbrera, había pasado por la casa de sus familiares para despedirse y darse a la fuga.

La captura se produjo a través de un operativo de la DDI Zárate-Campana, que logró detener al asesino y trasladarlo a la Comisaría 1ª, donde quedó a disposición de la UFI N°8, a cargo de la fiscal María Molinari, después de permanecer 12 horas prófugo.

Crimen hombre detenido El asesino del padre de la adolescente de 15 años fue detenido en Campana tras permanecer 12 horas prófugo. Foto gentileza infobae.com

La violenta situación se produjo en medio de un viejo conflicto que ambos hombres mantenían, ya que la víctima tenía una relación conflictiva con su ex pareja. En los últimos meses evitaban encontrarse porque siempre discutían violentamente.

Pero esa noche, Martínez, que se había quedado sin batería en el teléfono celular, no llegó a enterarse de que la mamá estaba en camino a buscar a la menor y preocupado de que nadie fuera a buscar a su hija, se acercó a la estación de servicio para asegurarse que su hija no quedara sola.

Al encontrarse en ese lugar, los dos hombres volvieron a enfrentarse y comenzaron una violenta discusión, aunque en esta ocasión terminó en una tragedia. El detenido tenía antecedentes por violencia de género de una relación anterior y tenía otra causa con la justicia por tenencia y consumo de drogas.