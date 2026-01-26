El Servicio Meteorológico pronosticó tormentas en toda Mendoza de tarde y noche durante 4 días seguidos

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronosticó tormentas aisladas en toda Mendoza desde este lunes y hasta el jueves, con un patrón que se repetirá durante los cuatro días con lluvias concentradas en las tardes y noches, con pausas en las mañanas.
El pronóstico en Mendoza día por día
- Lunes: Las primeras precipitaciones podrían llegar durante la tarde y extenderse por la noche, marcando el inicio de las aparentes 4 jornadas inestables. Temperatura máxima de 26°C y mínima de 20°C
- Martes: La mañana arrancaría sin lluvias, pero las tormentas retornarían en la tarde y continuarían durante la noche. Temperatura máxima de 30°C y mínima de 19°C.
- Miércoles: Se espera una madrugada y mañana tranquilas, aunque con cielo parcialmente nublado. Las precipitaciones comenzarían nuevamente al caer la tarde. Temperatura máxima de 31°C y mínima de 20°C
- Jueves: El patrón se repetiría con tormentas aisladas esperadas para la tarde y la noche, cerrando la seguidilla de 4 días de inestabilidad. Temperatura máxima de 32°C y mínima de 21°C.
- Viernes: Podría ser el fin de la inestabilidad. Toda la jornada tendría un cielo parcialmente nublado. Temperatura máxima de 31°C y mínima de 23°C
Los daños que dejó la tormenta del domingo
Mendoza viene sufriendo los daños de las tormentas durante varios días seguidos. Por la lluvia del domingo se reportaron 117 incidentes en Capital, Las Heras (en la zona de Uspallata), Malargüe, San Rafael y Maipú.
- Capital: 1 poste y 2 árboles caídos.
- Las Heras (Uspallata): Corte de Ruta 7 en el km 1114 por rotura de descarga aluvional; corte Ruta 52 y 13, intransitables por lluvias; corte de calle Avenida Champagnat norte frente al camping ATSA, por crecida del Azud derivador San Isidro.
- Malargüe: corte del camino que va a Pincheira, por la crecida del arroyo Malargüe.
- San Rafael: 46 árboles caídos; 4 ramas caídas; 10 cables caídos; 10 personas reubicadas con familiares; 33 viviendas anegadas; "varias" -palabra que utilizaron desde el Gobierno- calles cortadas; corte del paso El Molino y Pobre Diablo.
- Maipú: sólo 1 poste caído.