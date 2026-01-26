Irán, China y Rusia han reforzado su cooperación militar con ejercicios conjuntos que representan un desafío indirecto a la influencia de Estados Unidos en regiones estratégicas.
Dos fuerzas militares se unen a Irán y desafían a Estados Unidos con ejercicios conjuntos
La repetida cooperación militar entre estos 3 países puede verse como una forma de contrapeso al liderazgo global estadounidense
Esta alianza práctica y estratégica entre tres potencias con ambiciones propias dibuja un panorama geopolítico más complejo, mostrando cómo otros actores buscan consolidar su peso internacional mediante cooperación militar real y sostenida.
Dos potencias militares se unen con Irán y desafían a Estados Unidos con ejercicios conjuntos
Lo que sucede ahora se articula alrededor de ejercicios concretos que han tenido lugar en aguas estratégicas y bajo el nombre de maniobras como Security Belt 2025. Las armadas de China, Irán y Rusia llevaron a cabo ejercicios navales conjuntos cerca del puerto iraní de Chabahar. La actividad incluyó operaciones marítimas coordinadas, entrenamientos de combate contra el terrorismo marítimo y simulacros de rescate, con más de diez buques, unidades especiales y fuerzas de buceo desplegados por los tres países.
Estos encuentros militares no son aislados. Desde 2019 estas tres naciones vienen realizando ejercicios de manera periódica bajo el formato conocido como Marine Security Belt, cuyo objetivo oficial es reforzar la seguridad marítima, combatir la piratería y fortalecer la cooperación práctica entre las armadas participantes.
Como son estas maniobras militares
- son operaciones multinacionales y bien estructuradas que implican coordinación táctica entre fuerzas de distintos países, lo que fortalece las relaciones bilaterales o trilaterales y eleva la capacidad de acción conjunta en escenarios reales.
- se enfocan en aspectos variados del combate naval moderno: antiextorsión, defensa ante amenazas no tradicionales como piratería o terrorismo marítimo, rescates en alta mar y ejercicios de comando y control entre flotas.
- Esto refleja un interés más allá de simples demostraciones de fuerza: busca gestionar amenazas reales que afectan al comercio y a las rutas globales.
- estas actividades ocurren en zonas de importancia geopolítica elevada, como el Golfo de Omán y el norte del océano Índico, donde gran parte del petróleo y la mercancía del mundo circula diariamente y donde se cruzan intereses de potencias occidentales y orientales.