Un pescador que realizaba este deporte pasaba una linda jornada en la zona del río Las Garzas, en las inmediaciones de la localidad de El Carril y el ingreso al espejo de aguas del dique General Belgrano, Cabra Corral, Salta, divisó en la superficie, el cadáver de una persona flotando, por lo que rápidamente avisó a la Policía.
Un pescador pasaba una linda jornada y vio un cadáver flotando: la Policía se sorprendió con el hallazgo
La visualización de un cadáver flotando en la superficie de un dique, fue advertida por un pescador, que inmediatamente dio aviso a la Policía
Según señala el sitio El Tribuno de Salta, la búsqueda del cadáver de la Policía fue inmediata, en la zona aportada por el pescador, que logró ver en el agua donde pescaba, lo que presuntamente era una persona muerta.
El hecho sucedió el viernes por la noche y, a pesar de que la luz ya era escasa y casi nula, la Policía montó un operativo de rastrillaje en la zona, pudieron dar con el cadáver entrada la madrugada.
Luego de aportar los datos correspondiente a la Policía, el pescador se retiró el lugar, dejando que la Policía abocada al caso, haga su trabajo.
Los peligros de las crecidas de los ríos, en una época del año donde las lluvias y tormentas son muy fuertes, no deja de ser un peligro latente para los que frecuentan sitios donde hay agua.
Cadáver flotando en el agua
La Policía encontró el cuerpo en el dique de Salta. Para su sorpresa, se trata de una persona joven, de la cual aún no se establece bien su identidad.
Se trataría de una persona que también era pescador, que posiblemente haya caído río arriba por una de las tantas crecidas de los diferentes causes que alimentan el dique Las Garzas.
Tras el hallazgo del cuerpo, el cadáver fue enviado al servicio de tanatología forense del CIF.
“Por el momento no se confirmó la identidad ni las causas de la muerte. La investigación sigue en curso”, indicaron fuentes del caso que quedó en manos de la UGAP, fiscalía de Graves atentados contra las personas, a cargo del Dr. López Soto.