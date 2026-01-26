Un pescador pasaba una linda jornada y vio un cadáver flotando: la Policía se sorprendió con el hallazgo

Luego de aportar los datos correspondiente a la Policía, el pescador se retiró el lugar, dejando que la Policía abocada al caso, haga su trabajo.

Los peligros de las crecidas de los ríos, en una época del año donde las lluvias y tormentas son muy fuertes, no deja de ser un peligro latente para los que frecuentan sitios donde hay agua.

dique-cable-corral-salta-pescador

Cadáver flotando en el agua

La Policía encontró el cuerpo en el dique de Salta. Para su sorpresa, se trata de una persona joven, de la cual aún no se establece bien su identidad.

Se trataría de una persona que también era pescador, que posiblemente haya caído río arriba por una de las tantas crecidas de los diferentes causes que alimentan el dique Las Garzas.

dique-cable-corral-salta-cadaver

Tras el hallazgo del cuerpo, el cadáver fue enviado al servicio de tanatología forense del CIF.

“Por el momento no se confirmó la identidad ni las causas de la muerte. La investigación sigue en curso”, indicaron fuentes del caso que quedó en manos de la UGAP, fiscalía de Graves atentados contra las personas, a cargo del Dr. López Soto.