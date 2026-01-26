La historia del hombre que fue denunciado por falso abuso sexual y estuvo tres años sin ver a su hija

Ambos se llevan diez años de diferencia, Julio tiene 50 y la denunciante 40, por lo que el padre de la niña "pensaba que los vaivenes ocurrían por las actitudes de su novia", aunque duró seis meses tras el nacimiento.

La implicada impuso diversas restricciones para que Julio pidiera ver a su descendiente durante la cuarentena del covid-19: “Podía visitarla siempre en la casa de la mujer, siempre cuando haya una niñera y solamente dos horas”.

Si la beba dormía, el hombre no podía ingresar a la casa si la niñera no estaba y si llegaba tarde, tampoco tenía permitido hacerlo, motivo por el que separaron cuando la niña tenía apenas tres meses. En ese momento, la víctima comenzó a viajar desde Capital Federal hacia el partido bonaerense de Lomas de Zamora: “Hacía todo lo posible para estar presente, siempre y cuando la mujer lo autorizaba. Dos días y dos horas por semana”.

La misma cantidad de tiempo regía para retirar a la niña del jardín maternal; Julio tenía prohibido concurrir a la casa de la nena y debía acudir a lugares públicos, como un shopping y restaurantes hasta que trasladaba a la menor nuevamente a la casa.

“En algunas oportunidades salieron los tres juntos a comer o compartir un fin de semana, pero la mujer ejercía un control constante y una absoluta injerencias hacía mi defendido. Todo el tiempo ella llamaba y el contacto entre ambos no era libre”, enumeró Déborah.

Huczek ejemplificó que la demandante exigía el envío de fotografías y la ubicación, al tiempo que lo acusó de abuso sexual de la menor.

“Para esta mujer, la figura paterna era prescindible, si Julio desaparecía del planeta o le pasaba algo directamente no importaba. Consideraba que era suficiente el amor de ella hacia la niña y que no necesitaba estar con el denunciado”, enumeró la penalista.

En este sentido, durante las siete audiencias del juicio oral y público mediante pericias semióticas y lingüísticas, la defensa acreditó que la ex novia del afectado no logró refutar su conducta.

Además, la involucrada se asesoró con una abogada para formular la falsa denuncia de abuso sexual, mientras que se dirigió al Hospital Garrahan para asegurar que su hija “decía cosas” referidas a que su padre realizó “tocamientos en sus partes íntimas” y el personal de salud creyó en esa presunta versión.

Déborah informó que la asesora jurídica trabajaba con una psicóloga que declaró en el debate y llevaban este modus operandi en varios casos: “Inventan los hechos y construyen causas”.

Abuso sexual: la mujer y la falsa denuncia

La mujer le aseguró a Julio que ”la obligaron" a radicar la denuncia de abuso sexual, pero en realidad ella “quiso generar esta situación” y se acreditó que la letrada “tenía intenciones de pactar” con el anterior defensor de la víctima la suma de 700 mil dólares como compensación económica: “Todo esto fue armado para obtener una ventaja patrimonial”.

“Junto a la fiscal pedimos que se inicie una investigación contra la denunciante, su abogada y dos psicólogas y el Tribunal ordenó la apertura de una causa”, indicó Huczek, a la vez que agregó: “La niña se encuentra bajo el cuidado de su madre, quien no está en sus cavales para criarla”.

Además, otra psicóloga intervino en el caso y se reunió con la nena un día antes de que brinde declaración en Cámara Gesell para manipularla en su testimonio.

El Tribunal Oral N°3 del Departamento Judicial de Lomas de Zamora constató la imposibilidad fáctica de los hechos denunciados, se basaron en la paciencia que mantuvo Julio frente a las exigencias de la madre de su hija, su predisposición para criarla y la premeditación para presentar incriminarlo de un delito tan grave como un abuso sexual.

“Los maestros declararon que la nena contaba esto, pero lo relataba cuando ya no veía más a su papá y preguntaba por él: '¿Dónde está mi papá?', ‘Con mi papá juego, me río con él', '¿Qué hicieron con mi papá?'”, reveló la defensora.

Los investigadores corroboraron que se armaron videos en los que la madre “extorsionaba” a su heredera sobre los falsos abusos y ella no respondía.

“Es un caso que me atravesó mucho como mamá, mujer y profesional”, expresó la abogada.

El fallo por abuso sexual

Sin embargo, el fallo aún no se encuentra firme y la madre de la menor apeló, por lo que la Cámara de Casación bonaerense debe pronunciarse al respecto.

Por su parte, Julio lucha por restablecer el vínculo con su hija, a quien no ve desde hace tres años y reclama que su ex novia sea investigada por la falsa denuncia.

Julio debe presentarse ante un tribunal de familia para reencontrarse con su hija.

“Son batallas que tenemos que librar”, concluyó Huczek en diálogo con NA.