San Rafael y Uspallata fueron los más afectados por las fuertes tormentas del fin de semana

Los daños en San Rafael tras las tormentas

El intendente Omar Félix detalló que muchas casas de "barrio popular quedaron inundadas y muchos vecinos perdieron sus pertenencias". Destacó que trabajan "en un sistema de drenajes para que el agua que se acumuló pueda tener salida a los canales y la gente no tenga este nivel de pérdida y de daño en sus hogares".

Agregó que evacuaron a varias familias, mientras las asisten para darles un lugar donde quedarse hasta poder arreglar sus casas tras la crecida del río Diamante.

San Rafael desborde rio diamante tormentas Las tormentas provocaron el desborde del río Diamante, en San Rafael. Foto: Gentileza

Solo durante el domingo, Defensa Civil reportó 106 intervenciones en San Rafael, de las cuales 50 fueron por árboles y ramas caídas, 10 por cables caídos, 33 viviendas inundadas, 10 familias que tuvieron que ser evacuadas, entre otros problemas en caminos.

Por otro lado, en la mañana de este lunes se registraron lluvias en el Valle de Uco, donde recomendaron especial precaución en la zona de Los Cerrillos para quienes van hacia Tupungato debido al arrastre de agua y piedras en la zona de badenes.

Las tormentas afectaron a Uspallata

Uspallata fue otra de las zonas afectadas por las fuertes tormentas que muchos de los lugareños no recordaban con tanta caída de agua y granizo durante varios días, ya que las precipitaciones ocurrieron desde el viernes al domingo.

Esto provocó la crecida y desborde del arroyo San Alberto, o conocido también como el arroyo Uspallata, y la potencia del agua derribó la contención aluvional, lo que hizo que la Ruta 7 a la altura de la vieja estación de servicio EG3 fuera cortada durante casi 2 horas en la tarde del domingo.

Uspallata tormenta rutas Uspallata registró tormentas que hacía tiempo que los lugareños no veían.

Además, varios barrio sufrieron inundación y muchos otros el corte de agua potable por problemas de abastecimiento en las plantas potabilizadoras.

Pero las tormentas también afectaron la Ruta 60 CH, especialmente en la zona de los cobertizos donde se registró un gran arrastre de lodo y piedras que provocó el cierre del Paso Cristo Redentor para todo tipo de vehículos.

Embed - Aludes de lodo y ripio en los cobertizos en la ruta 60 de Chile

Esto provocó que a las 7 de este lunes se registraran 300 vehículos particulares y más de 20 micros que esperaban en Uspallata la habilitación del paso a Chile.

El problema es que algunos pronósticos indican que podrían registrarse tormentas en esa zona durante la tarde de este lunes con posible caída de granizo.

Comunicado de AYSAM tras las tormentas

Indicaron que las precipitaciones en Agua de las Avispas afectaron la turbidez del agua cruda que llega a los establecimientos potabilizadores de AYSAM lo que provocó que durante el domingo las plantas de Luján I, II, Benegas y Alto Godoy quedaran fuera de servicio.

En el comunicado señalaron que si bien este lunes todos los establecimientos funcionan con normalidad, el servicio de agua potable se encuentra resentido en las siguientes zonas:

En Capital : La Favorita

: La Favorita En Godoy Cruz : Desde calle Cervantes hasta el Acceso Sur, y desde calle Alberdi a hasta calle Progreso. Además de los barrios 4 de Julio y Los Barrancos.

: Desde calle Cervantes hasta el Acceso Sur, y desde calle Alberdi a hasta calle Progreso. Además de los barrios 4 de Julio y Los Barrancos. En Guaymallén: Dorrego y Las Cañas

Por esto, pidieron a todos "hacer un uso sumamente responsable y solidario del agua potable mientras se recuperan las reservas" tras las tormentas que afectaron muchos sectores.