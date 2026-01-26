Alerta amarilla en siete provincias por tormentas muy fuertes

mapa_alertas (2) Estas son las provincias en alerta por fuertes tormentas.

Se prevén valores de precipitación acumulada entre 20 y 45 mm, que podrían ser superados en forma puntual. En los niveles más altos de la cordillera las precipitaciones pueden ser mayormente en forma de granizo y/o nieve.

Según el Servicio Meteorológico Nacional, la alertas amarillas significan posibles fenómenos con capacidad de daño. Lo que puede significar la interrupción momentánea de las actividades cotidianas. Con este nivel de alerta, la población debería estar atenta e informarse, ya que el evento monitoreado podría requerir algún tipo de acción en el corto o mediano plazo.

Recomendaciones

El Servicio Meteorológico Nacional comparte las medidas que se deben tomar para cuidarse de las fuertes tormentas.

tormentas lluvias granizo mendoza verano Tomá las medidas necesarias para cuidarte.