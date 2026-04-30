Para Daniel Vila el presente de Independiente Rivadavia: "No es una casualidad, es trabajo"

"Tuve dos cirugías de una prótesis que tenía de cadera por un virus que tenía en esa prótesis, pero ya estoy bien. Lo único que tengo que cuidarme porque estoy anticoagulado, no puedo tener golpes, lastimaduras, lo único, lo demás, recuperándome. Ahora hay que hacer ejercicio", reveló el dirigente.

Vila vio por televisión los triunfos ante Fluminense, en el Maracaná, y el clásico ante Gimnasia y Esgrima: "Pegué unos saltos en la cama, imagínate, puras alegrías. Creo que eso me ayudó a recuperarme más rápido, pero ha sido muy emocionante, muy emotivo. Además los chicos cuando estaban en Río me tenían ahí en vídeo permanentemente, hablando, conversando con Agustín, con los chicos. Y bueno, con mi señora Pamela que me acompañaba en el post-operatorio".

El presente de Independiente Rivadavia es el resultado de un trabajo serio que combina una gestión ordenada con un grupo de jugadores que tiene hambre de gloria: "Ha sido un trabajo que arrancamos en el 2023. Recordemos que a partir de ese año tuvimos una serie de triunfos futbolísticos que nos permitieron salir campeones y ascender. Después en el 24 nos costó hacer pie en la primera división del fútbol argentino, ¿no? El cambio es muy grande, pero sin embargo mantuvimos la categoría, pese a que no había descenso. La mantuvimos deportivamente. Y en el 25 salimos campeones de la Copa Argentina. Y este año, que ha sido un gran año, me parece que corona todo esto que te estaba comentando antes".

berti Vila destacó el trabajo de jugadores y del cuerpo técnico. Foto: Axel Lloret/UNO

"No es una casualidad, es trabajo, mucho trabajo del equipo técnico, de los jugadores, de los dirigentes. Y quiero destacar algo que lo vi el otro día, por televisión, por supuesto. En el Clásico en un momento hubo alguna provocación del rival, pero yo no vi volar ni siquiera una botella, un papel, nada. La verdad es que al hincha independiente le quiero agradecer una vez más, y no me canso de hacerlo, el comportamiento que tiene. Es un ejemplo, y tiene que seguir así. Porque así como damos ejemplo en lo deportivo, también lo tenemos que dar en lo institucional", agregó.

Daniel Vila, el mensaje a los socios y la localía en los playoffs

Sobre las recientes decisiones institucionales para favorecer a los socios: "Nosotros trabajamos para ellos. Esa es nuestra función, para eso nos eligen. Nosotros trabajamos para el bien de la institución y por supuesto de los socios. Entonces, ¿cómo no lo vamos a escuchar? Por supuesto. Ahora también tenemos que hacer un fino equilibrio entre lo que el socio pide, que muchas veces es razonable, y las necesidades y los requerimientos de la institución. Este es un club que está en crecimiento, que tiene al día sus salarios, sus premios, que además hace obras, que los viajes ahora en Copa Libertadores son muy caros, es una competencia que cuesta mucho dinero. Entonces hay que hacer un equilibrio entre aquellas necesidades que lógicamente plantea el socio, pero también las necesidades que tiene la institución. Y ese es nuestro trabajo, encontrar ese fino equilibrio".

Por último, respecto de la localía en los playoffs, asumió: "Nosotros vamos día a día, en esto no nos anticipamos a ningún acontecimiento. Si bien hay una previsión para algunas circunstancias en el club, o sea, hay un plan, no hay un plan para en qué cancha vamos a jugar, hay un plan institucional que tiene que ver con el desarrollo del club, que tiene que ver con las obras, que tiene que ver con lo deportivo. Pero en qué cancha jugaremos si superamos etapas de los playoffs, cuando llegue el momento lo analizaremos.