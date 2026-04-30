Galería de imágenes: Independiente Rivadavia y su gente disfrutaron otra noche de Copa en el Malvinas

Independiente Rivadavia está en el mejor momento de su historia y disfrutó con sus hinchas de otra noche de Copa Libertadores, esta vez ante Deportivo La Guaira de Venezuela.
Los fieles hinchas azules fueron al Malvinas Argentinas para darle su apoyo al equipo de Alfredo Berti que no deja de darle alegrías tanto en el plano local como en el internacional.
Invicta y con puntaje ideal en el certamen continental, la Lepra dio otro paso hacia la clasificación a octavos de final aunque aún debe recibir a Fluminense, la semana próxima, y luego afrontar exigentes viajes a Venezuela y Bolivia.
Pero eso será en un mes de mayo muy exigente y que a la vez puede ser histórico si Independiente Rivadavia sigue avanzando en la Copa y en los playoffs del Torneo Apertura.