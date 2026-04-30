Galería de imágenes: Independiente Rivadavia y su gente disfrutaron otra noche de Copa en el Malvinas

Invicta y con puntaje ideal en el certamen continental, la Lepra dio otro paso hacia la clasificación a octavos de final aunque aún debe recibir a Fluminense, la semana próxima, y luego afrontar exigentes viajes a Venezuela y Bolivia.

Pero eso será en un mes de mayo muy exigente y que a la vez puede ser histórico si Independiente Rivadavia sigue avanzando en la Copa y en los playoffs del Torneo Apertura.

Postales de los hinchas de la Lepra en otra noche de Copa

lepra hinchas 8 Foto: Axel Lloret/UNO

lepra hinchas 9 Foto: Axel Lloret/UNO

lepra hinchas 7 Foto: Axel Lloret/UNO

lepra hinchas 6 Foto: Axel Lloret/UNO

lepra hinchas 5 Foto: Axel Lloret/UNO