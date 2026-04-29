El líder Independiente Rivadavia recibe a Deportivo La Guaira por Copa Libertadores: hora y cómo verlo

Alfredo Berti, tal y como lo ha hecho a lo largo de la temporada, no tiene pensado guardarse nada. Con el objetivo de comenzar a encaminar la clasificación a los octavos de final, el director técnico pondrá su equipo de gala.

Independiente Rivadavia recibe a Deportivo La Guaira

Independiente Rivadavia atraviesa un presente soñado tanto en el plano local como en el internacional. Si de la Copa Libertadores hablamos, el Azul suma seis puntos en sus dos primeras presentaciones incluyendo, nada más y nada menos, que una victoria dando vuelta el resultado en el mítico Maracaná.

Ante este panorama, el equipo de Alfredo Berti se prepara para afrontar su tercer compromiso en el torneo de clubes más importante del continente. La cita será este jueves, desde las 19, ante Deportivo La Guaira.

Pensando en esta nueva presentación en el Malvinas Argentinas, el entrenador de la Lepra pondría en cancha a su equipo de gala. De no mediar inconvenientes de último momento, el once inicial sería el mismo que consiguió los tres puntos en el Clásico de Mendoza.

alfredo-berti-independiente-rivadavia Alfredo Berti, con todo listo para recibir a Deportivo La Guaira por Copa Libertadores. Foto: Cristian Lozano/ Diario UNO

Nicolás Bolcato estará, una vez más, bajo los tres palos. La línea de cuatro defensores se conformará con Ezequiel Bonifacio, Leonard Costa, Sheyko Studer y Luciano Gómez.

En mitad de cancha Tomás Bottari será el encargado del equilibrio. Junto a él resaltan las figuras de José Florentín y Matías Fernández. En la ofensiva, el tridente ya sale de memoria: Fabrizio Sartori, Alex Arce y Sebastián Villa.

Cómo llega Deportivo La Guaira

Deportivo La Guaira atraviesa una temporada muy buena. En el torneo de Primera División de Venezuela está invicto tras 13 fecha disputadas (siete triunfos y 6 empates). Es el líder de la competencia con dos puntos de ventaja sobe Metropolitanos, su escolta.

En el plano internacional, también está invicto. Suma dos unidades en la Copa Libertadores, luego de haber igualado 0-0 ante Fluminense (como local) y 1-1 ante Bolívar (visitante).

En su plantel, Deportivo La Guaira cuenta con tres argentinos: el defensor Guillermo Ortiz, el mediocampista Franco Cáceres y delantero Alexis Rodríguez. Además del DT argentino nacionalizado venezolano Héctor Bidoglio.

la guaira 1 Deportivo La Guaira, el rival de Independiente Rivadavia en la Copa Libertadores.

Probables formaciones

Independiente Rivadavia: Nicolás Bolcato; Ezequiel Bonifacio, Leonard Costa, Sheyko Studer, Luciano Gómez; Tomás Bottari, Matías Fernandez, José Florentín; Fabrizio Sartori, Alex Arce y Sebastián Villa. DT Alfredo Berti.

Deportivo La Guaira: Christopher Varela; Luis Casimiro Peña, César Da Silva, Diego Osío, Genderson Ascanío; Cáceres, Carlos Faya, José Correa, Fabricio Lunar; Rafael Arace y Anthony Uribe. DT Héctor Bidoglio.